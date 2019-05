Die HSG Verden-Aller empfängt zum Abschluss den TV Sottrum (Anpfiff: Sonnabend um 16 Uhr). Für die Gäste ist es der vorerst Letzte Auftritt in der Handball-Landesliga. Mit 5:45 Punkten sind die Männer von der Wieste längst abgestiegen. Derweil hatten die Gastgeber den Klassenerhalt früh unter Dach und Fach gebracht. „Wir hätten uns gerne mit drei Siegen aus der Saison verabschiedet“, sagt Sascha Kurze, Trainer der HSG Verden-Aller. Das hat allerdings nicht geklappt. Nach Niederlagen gegen den TV Schiffdorf und den SV Beckdorf II sollen nun zumindest die beiden Punkte aus dem Vergleich mit dem TVS her. Wie beim letzten Heimspiel üblich, werden auch bei der HSG Verden-Aller einige Spieler verabschiedet: Während Lucas Konradt und Björn Fechner ihre Laufbahn in der Zweiten ausklingen lassen, kehrt Marten Kante dem Klub den Rücken. Der Keeper hat beim Verbandsligisten ATSV Habenhausen II eine neue Bleibe gefunden. Bei der HSG werden in der kommenden Serie Bastian Bormann und Tim Gronwoski ein Torhüter-Duo bilden.