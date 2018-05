Dennis Neumann hatte für Hülsen gute Chancen, nutzte diese aber nicht. (Björn Hake)

Hülsen. Das Heimspiel gegen den Tabellenletzten TSV Wallhöfen musste der SV Vorwärts Hülsen gewinnen, um im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga weiterhin gute Karte zu haben. Die Gastgeber behielten gegen ihre Gäste aus dem Kreis Osterholz dann auch die Nerven und fuhren drei ganz wichtige Zähler ein. Der Erfolg gegen Wallhöfen war aber ein knapper. Beim Abpfiff stand es 2:1 (2:0) für den SVV.

"Wir wussten alle, dass dies für uns so etwas wie ein Endspiel wird", sagte SVV-Coach Ziad Leilo nach der Partie. Im gleichen Atemzug deutete er aber gleich an, dass sich seine Mannschaft nun nicht ausruhen dürfe. "Denn am Sonntag steht für uns gegen den Vorletzten FSV Hesedorf/Nartum gleich das nächste Endspiel an."

Leilo hofft, dass sein Team gegen den FSV eine bessere Chancenverwertung zeigt. Gegen Wallhöfen habe sein Team nämlich zu wenige Möglichkeiten genutzt: Nur Jan Twietmeyer (4.) und Zekirja Paloshi (37.) trafen. "Dabei hätten wir zur Pause schon höher führen müssen", meinte Leilo. Die schwache Chancenverwertung wurde Hülsen fast zum Verhängnis: Denn in der 90. Minute traf Tom Constantin Schäfer zum 1:2 aus TSV-Sicht. Leilo: "Und in der Nachspielzeit haben die Gäste einen Freistoß knapp vorbei geschossen. Danach hat der Schiedsrichter uns mit dem Abpfiff gerettet."