Sipan Yoldas (links) kommt aus Bremen nach Achim. (Jonas Kako)

Achim. Dogan Yalcin, Trainer des Fußball-Bezirksligisten 1. FC Rot-Weiß Achim, darf beim Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison drei neue Spieler in seinem Kader begrüßen. Wobei ein Zugang ein alter Bekannter bei dem Klub ist, der in der Serie 2018/2019 mit Glück die Klasse gehalten hat. Nach seinem einjährigen Ausflug zum Kreisligisten FC Verden 04 II kehrt Haris Nurkovic zu den Rot-Weißen zurück. Darüber hinaus haben sich die Achimer zwei Spieler aus Bremen geangelt: Sipan und und Zinar Yoldas schließen sich dem Bezirksligisten an. Laut Yalcin spielten die beiden Cousins zuletzt für den ATSV Sebaldsbrück. „Beide standen schon länger auf meiner Wunschliste. Daher bin ich sehr erfreut, dass sie jetzt zu kommen“, sagte Yalcin. Sipan Yoldas soll bei RW auf der Außenbahn zum Einsatz, der zweite Yoldas in der Offensive. Yalcin: „Zinar ist ein sehr ballsicherer Spieler. Ich freue mich schon jetzt auf den Beginn unserer Saisonvorbereitung.“