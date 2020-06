Der TSV Ottersberg hat sich gleich drei neue Spieler geangelt. Wie der Fußball-Landesligist auf seiner Facebook-Seite mitteilte, wechseln Andi Julian Marks Ramirez, Patrick Hirsch und Görkem-Turan Colak an die Wümme. Ramirez kommt vom Bremer Landesligisten VfL 07 Bremen. Davor spielte er unter anderem für den Blumenthaler SV, die SG Aumund-Vegesack und den künftigen Regionalligisten FC Oberneuland. Hirsch kommt vom Bezirksligisten VSK Osterholz-Scharmbeck und will in der Landesliga den nächsten Schritt machen. Colak, der von der A-Jugend des FC Oberneuland an die Wümme wechselt, stand bereits bis September vergangenen Jahres im Ottersberger Kader und will nun wieder beim Team von Jan Fitschen angreifen.