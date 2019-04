Der 1. FC Rot-Weiß Achim will und muss den Derbysieg vom Wochenende mit einem Heimsieg gegen die TSG Wörpedorf-Grasberg vergolden (Anpfiff: 15 Uhr). „Drei Punkte sind Pflicht, um in der Liga zu bleiben“, weiß RW-Trainer Dogan Yalcin. Gegen den Tabellenvorletzten der Fußball-Bezirksliga muss der Coach jedoch auf Ahmet Kaldirici (gelb-rot-gesperrt) und Salim Kaldirici (gelbgesperrt) verzichten. „Wir werden unser System nicht ändern, aber personell müssen wir etwas improvisieren. Trotzdem darf in diesem Spiel nichts schief gehen. Und das wird es auch nicht, wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Langwedel“, betont Yalcin, der immerhin wieder auf Orhan Yalcin zurückgreifen kann. Mit einem Erfolg würde Rot-Weiß mit dem SV Lilienthal-Falkenberg, der derzeit den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, gleichziehen.