Traf für den TSV Etelsen doppelt: Mirko Duhn. (Björn Hake)

Die von Trainer Nils Goerdel geforderte Reaktion auf die wenig erbauliche Leistung der Vorwoche haben die Landesliga-Fußballer des TSV Etelsen am Sonnabend gezeigt. Mit einer starken ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein zu einem verdienten 5:2 (4:1)-Auswärtssieg beim TSV Gellersen. Für die Schlossparkkicker war es der erste Sieg der noch jungen Saison.

Die Partie begann schwungvoll. Nach einem cleveren Rückpass von Nils Koehle traf Mirko Duhn aus dem Rückraum überlegt zum 0:1 (1.). Wenig später leistete sich der Torschütze ein Foulspiel im eigenen Strafraum. Die Folge: Elfmeter für den TSV Gellersen. Marcel Wulf verwandelte den Strafstoß zum Ausgleich (5.). Fast im Gegenzug gingen die Gäste ein zweites Mal in Führung, als Christopher Petzold einen Freistoß aus dem Halbfeld mit der Brust annahm und sehenswert mit dem zweiten Kontakt vollstreckte (7.).

Der TSV Etelsen arbeitete weiterhin konsequent gegen den Ball und strahlte bei Kontern stets Gefahr aus. So fiel auch der Treffer zum 1:3: Micha Langreder schickte Kapitän Simon Gloger auf die Reise. Der flinke Außenverteidiger behielt vor dem Tor die Nerven und markierte Etelsens dritten Treffer (27.). Lediglich 27 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt absolviert.

Lob für Innenverteidiger

Nur vier Minuten später stellte Mirko Duhn mit seinem zweiten Treffer nach einer schönen Kombination über David Airich und Micha Langreder gar auf 1:4. „Das war eine blitzsaubere erste Halbzeit, in der unsere Taktik perfekt aufgegangen ist. Über Kompaktheit in der Defensive wollten wir schnell umschalten“, sagte Nils Goerdel. Nach dem Anschlusstor zum 2:4 durch einen von Andreas Demir verwandelten Foulelfmeter (55.) mussten die Gäste eine rund 15-minütige Drangphase der Platzherren überstehen. Mit einem weiteren perfekten Konter, den Alex Ruf nach Querpass von Nils Koehle zum 5:2 abschloss, war die Partie dann aber endgültig entschieden (82.). „Großes Lob an die Jungs, die alles rein gehauen haben“, zeigte sich Nils Goerdel erleichtert und hob aus einer starken Teamleistung keinen der Torschützen hervor – sondern Innenverteidiger Daniel Janssen.