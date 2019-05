Mit dem Verlauf des jüngsten Spieltags waren Anika Müller (links) und Claudia Benke halbwegs zufrieden. (Björn Hake)

Anika Müller und Claudia Benke haben am fünften Spieltag der Radpolo-Bundesliga weniger als gedacht spielen können. Vier Spiele waren angesetzt, in lediglich zwei davon mussten die beiden Akteurinnen des RV Etelsen auch auf das Feld. Zwei Mannschaften waren in Obernfeld nicht angetreten und somit wurden diese beiden Partien mit 5:0 zugunsten des RVE gewertet. Wenig spielen, dass waren Müller und Benke aus den vergangenen Wochen gewöhnt. Letztmals standen sie zusammen Ende März im Deutschlandpokal auf dem Feld – auch Training fand nicht statt.

Entsprechend holprig verlief der Start, bei dem die Etelserinnen auch noch gegen Ligaprimus RSV Frellstedt II antreten mussten. Schnell lief das RVE-Duo einem 0:2-Rückstand hinterher und musste am Ende eine 2:5-Niederlage hinnehmen. Besser lief es in der zweiten Partie: Souverän mit 5:1 wurde der RV Obernfeld bezwungen. Passend zum Spieltag fiel auch das Fazit aus: „Zufrieden? Jein. Die Gegner, die nicht angetreten sind, hätte wir eh schlagen müssen. Und wir haben halt lange nicht gespielt, ansonsten wäre mehr möglich gewesen“, resümierte Anika Müller. Dennoch ist der RVE vor dem letzten Spieltag mit Platz vier auf Final-Six-Kurs, an dem die Teams von Rang zwei bis sieben teilnehmen werden.