Laut des TSV Fischerhude-Quelkhorn hat Nele Brüning (l.) gegen Wingst das 1:1 markiert. Der Treffer wurde aber Malin Kittner zugesprochen. (Björn Hake)

Landkreis Verden. In der Bezirksliga haben die Fußballerinnen des TSV Bassen ein Unentschieden erreicht. Das Team von Bastian Okrongli hatte allerdings Pech. Denn erst in der Schlussminute markierte der FC Hambergen den Ausgleich. Der TSV Etelsen verlor beim FC Ostereistedt/Rhade und ziert abgeschlagen das Tabellenende. Dem TSV Fischerhude-Quelkhorn droht nach seiner vermeidbaren Niederlage beim VfL Wingst das Überwintern auf einem Abstiegsrang.

VfL Wingst – TSV Fischerhude-Quelkhorn 2:1 (1:1): Jörg Beese hatte sich von seiner Elf beim Gastspiel in Wingst mehr erhofft. „Den Gegner habe ich mir zuvor zweimal angeschaut. Wir wussten also, was uns auf dem äußerst schlechten Platz erwartet“, sah Fischerhudes Trainer eine vermeidbare Niederlage. Die robuste Gangart der Gastgeberinnen behagte dem Team von Beese neben den widrigen Platzverhältnissen ebenfalls nicht. „Es kam kein richtiges Fußballspiel zustande. Wir haben uns dem Gegner angepasst und zudem individuelle Fehler begangen, die letztlich zur Niederlage führten." Schon nach zwei Minuten lag der Ball im Kasten von Nina Brüning, die den Schuss von Julia Rieper passieren ließ. Kurz vor der Halbzeit herrschte ein Gewusel im Strafraum des VfL. Aus diesem heraus trudelte der Ball zum 1:1 über die Torlinie. Nach Ansicht der Fischerhuderinnen hatte Nele Brüning den Ball zuletzt berührt. Offiziell wurde der Treffer Malin Kittner von der Schiedsrichterin zugesprochen. Ein unglückliches Eigentor von Nina Brüning, die den Ball bei einem Freistoß in den eigenen Kasten lenkte, führte zum 2:1-Sieg des VfL Wingst (65.). Der TSV muss nun aufpassen, dass er vor der Winterpause noch auf einen Abstiegsrang abrutscht.

FC Ostereistedt/Rhade – TSV Etelsen 6:0 (3:0): Trotz der sechs Gegentore zeigte Anna Baalk im Etelser Tor eine gute Leistung. „Unser Gegner war eine Nummer zu groß. Er hatte ein deutliches Chancenplus. Dank unserer Aushilfskeeperin reichte es für Ostereistedt aber nur für sechs Tore“, lobte Coach Alexander Coels seine Torsteherin. Aber auch Lea-Maria Ammon, die in der zentralen Defensive spielte, verrichtete gute Arbeit. „Sie hat hervorragend abgeräumt“, meinte Coels. Chancen für ein mögliches Ehrentor hatte Etelsen erst nach der Halbzeit: Leonie Büssenschütt und Verena van Veen nutzten die Möglichkeiten aber nicht, nachdem sie gut von Josefine-Marie Freese in Szene gesetzt worden waren. Die Partie war nach einer halben Stunde entschieden. Ostereistedt führte zu diesem Zeitpunkt nach Treffern von Celine Schröder (7.), Rieke Glinsmann (22.) und Rieke Graap (30.) mit 3:0. In Durchgang zwei erhöhten Tessa-Lynn Meyer (55.), Liza Schröder (72.) und Claudia Müller (86.) auf 6:0 gegen die bis zum Abpfiff kämpfenden Etelserinnen.

TSV Bassen – FC Hambergen 3:3 (1:0): Die Gastgeberinnen erwischten einen guten Start. In der zweiten Minute besaß Lena Wilkens die erste Chance. Wilkens traf aber nur das Außennetz. Kurz darauf zappelte der Ball im Gästetor. Wilkens hatte diesmal besser gezielt (10.). Bis zur Halbzeit kam Bassen nur noch einmal gefährlich vor das Tor der Gäste. Die sich ergebene Chance ließ Hannah Maruschke aus (33.). Nach der Pause gelang Sophie Gäbelein das 2:0 per Foulelfmeter (58.). Den Anschlusstreffer durch Rieke-Kattrin Krensellack (60.) steckten die Grün-Roten gut weg und antworteten mit dem Treffer zum 3:1 durch Maruschke (64.). Der FC gab sich aber nicht geschlagen und kämpfte sich ins Spiel zurück. Die Folge war das 2:3 durch Celine Büttelmann (78.) und das 3:3 durch Annika Lehmann, die in der Schlussminute mit einem Sonntagsschuss in den Torwinkel traf.