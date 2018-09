Marcel Meyer (links) ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel vom SV Vorwärts Hülsen. In der Partie beim TSV Bassen zeigte er sich in blendender Verfassung. Das Spiel gewannen aber die Bassener um Jonah Schnakenberg (rechts). (Karsten Klama)

Bassen. Die heimischen Zuschauer des TSV Bassen winkten zur Pause ab. Mit Sätzen wie „Was für eine schlechte Halbzeit“ und „Da passiert ja gar nichts“ äußerten sie ihren Unmut. Nur 30 Minuten später sahen die Mienen der TSV-Anhänger aber deutlich zufriedener aus, sind dem Gastgeber im Heimspiel gegen den SV Vorwärts Hülsen nach dem Wiederanpfiff doch innerhalb der ersten Viertelstunde drei Tore geglückt. Gleichzeitig wandelten die Bezirksliga-Fußballer den 0:1-Pausenrückstand damit in eine 3:1-Führung um. Dieser Zwei-Tore-Vorsprung hatte dann auch bis zum Ende Bestand: Der TSV siegte 4:2 gegen Hülsen und springt damit auf den achten Platz.

Damit ist Bassens Trainer Uwe Bischoff eine gelungene Halbzeitansprache gelungen. So viel hat er seinen Spielern aber gar nicht erzählt, meinte er. Der Heimcoach forderte lediglich ein höheres Tempo, mehr Durchsetzungsvermögen und mehr Torhunger ein. Seine Mannschaft folgte seiner Erwartung und lieferte die Verbesserung. Dank einer größeren Beweglichkeit im Offensivspiel rissen die Bassener viele Lücken in den Defensivverbund der Hülsener. Der Gast verlor völlig seine Ordnung, was zu drei Treffern für den TSV führte. Den Türöffner für den Dreier besorgte Johannes Diezel, der eine Hereingabe von Denis Schymiczek ins Tor köpfte (48.). Vier Minuten später tat es ihm Daniel Wiechert gleich. Per Kopfball versenkte der Angreifer einen von David Schymiczek getretenen Eckball. In Minute 60 agierten beide in umgekehrter Rollenverteilung: Da legte Wiechert dem Vorlagengeber zum 2:1 auf – David Schymiczek versenkte den Ball aus kürzester Distanz zum 3:1. Jeder dachte wohl, die Partie sei damit entschieden. Hülsens bester Spieler Marcel Meyer befürchtete gar Schlimmeres. „Wir haben nach der Halbzeit ein bisschen geschlafen und waren mannschaftlich zu weit voneinander weg. Nach dem 1:3 dachte ich, dass es jetzt auch in die ganz andere Richtung gehen kann“, berichtete der SVH-Kapitän.

Doch es kam anders: Hülsen rappelte sich noch einmal auf. Und nachdem Gianluca Müller einen Elfmeter rausgeholt hatte, den Meyer eiskalt verwandelte (71.), schnupperte der Gast noch einmal Morgenluft. Trotz großer Bemühungen fehlten jedoch die Torchancen beim SV Vorwärts. „Das haben wir nicht schlau genug ausgespielt“, kritisierte SVH-Trainer Marc Jamieson. „Ärgerlich“, meinte Meyer. In der Nachspielzeit eröffnete ein Ballverlust von Manuel Schulz den technisch stärkeren Gastgebern dann sogar die Möglichkeit, auf 4:2 zu erhöhen. David Schymiczek nahm es dankend an – umkurvte Hülsens Torwart Björn Schnabel und schob die Kugel ins leere Tor.

Auch wenn Bassen im Verlauf der ersten Halbzeit wenig anbot, war dieser Sieg verdient. Insgesamt war Uwe Bischoff mit der Leistung auch zufrieden. Zwar sei die Enge der Partie unnötig gewesen, dies hatte aus seiner Sicht aber plausible Gründe. „Hätten wir eine Serie, dann hätten wir wahrscheinlich mit 5:0 gewonnen. Man muss aber bedenken, dass durch mehrere Ausfälle momentan jedes Mal eine andere Mannschaft auf dem Platz haben. Zudem spielt unsere Jugendlichkeit eine Rolle. Die Spieler müssen es noch lernen, ruhiger zu spielen“, analysierte Bassens Trainer. Sein ausgemachter Unterschied zwischen beiden Teams war zu unterschreiben. Der SVH lebte doch sehr von der Physis und von Kapitän Meyer, der auch die Gästeführung nach Flanke von Moritz Niebuhr beisteuerte (7.). Durch die Niederlage muss sich das Jamieson-Team zwangsläufig mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen.