Achim. Der Fußball-Oberligist TB Uphusen hat sein erstes Testspiel im neuen Jahr absolviert (3:3 gegen den Brinkumer SV), bastelt weiter an seinem Kader und hat nun drei weitere Wechsel verkündet. Wie Florian Warmer, Sportlicher Leiter beim TBU, bestätigte, wurden Tom-Cedrik Gronewold und Kai Schmidt verpflichtet. Den Verein verlassen hat hingegen Aladji Barrie.

Mit Tom-Cedrik Gronewold kommt ein Außenbahnspieler, der zuletzt in den Diensten des Brinkumer SV stand. Der 20-Jährige habe sich laut Warmer im Training empfohlen und bekommt nun seine Chance beim Oberligisten. Diese hatte auch schon einmal Zugang Nummer zwei. Kai Schmidt trug bereits in der Hinrunde der Saison 2016/2017 das Trikot des TBU, konnte sich jedoch nicht durchsetzen und wechselte in der Winterpause wieder. Nach Stationen beim SV Sonsbeck und Rot-Weiß Oberhausen II landete Schmidt beim BSC Hastedt. Beim Bremen-Ligisten wusste der Mittelstürmer in der laufenden Saison mit 17 Toren zu überzeugen. Daher traut man ihm beim TBU nun zu, sich durchzusetzen. „Er ist unser Wunschstürmer, der Trainer wollte ihn unbedingt“, betont Warmer. Mit einem anderen Stürmer hat es hingegen auch im zweiten Versuch nicht funktioniert. Aladji Barrie hat die Arenkampkicker zum zweiten Mal verlassen. Ziel: unbekannt. „Wir haben uns im beiderseitigen Einvernehmen getrennt“, kommentiert der Sportliche Leiter. Ob die Kaderplanung nun beendet sei, lässt Warmer offen: „Schauen wir mal.“