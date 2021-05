Trainer Ricardo Seidel (links) und Co-Trainer Maurice Haubold (rechts) begrüßen die Neuzugänge Lennart Grose, Ben Kloppe und Janik von Hollen (von links). (TSV Lohberg)

Der TSV Lohberg hat sich drei weitere Spieler geangelt. Wie Fußballchef Steffen Lühning mitteilte, schließen sich Lennart Grose, Ben Kloppe und Janik von Hollen dem Fußball-Kleisklassisten an. „Lennart fühlt sich sowohl auf der rechten Außenbahn, in der Viererkette als auch im offensiven Mittelfeld wohl, ist sehr ehrgeizig und bringt ein hohes Maß an Spielintelligenz mit“, freut sich Trainer Ricardo Seidel. „Mit Ben bekommen wir einen zweiten Torhüter mit viel Potenzial. Sein Antrieb und seine Motivation sind es, Spiele immer gewinnen zu wollen. Auch sein uneingeschränkt hohes Maß an menschlicher Kompetenz macht ihn so enorm wertvoll für jede Mannschaft“, erzählt der Coach.

Der dritte Neuzugang ist Janik von Hollen. Er ist für die Defensive vorgesehen. „Seine Position ist im Schwerpunkt die linke Seite in der Viererkette, aber auch in einer Dreierkette gut vorstellbar. Er besticht durch seine Ruhe am Ball, besitzt ein sehr gutes Kopfballspiel, ist körperlich sehr robust und darüber hinaus ein echter Mannschaftsspieler. Seine Art auf und neben dem Platz wird der gesamten Mannschaft nicht nur guttun, sondern die schon extrem starke Bindung und Stimmung in der jetzigen Mannschaft noch mal deutlich anheben“, freut sich Seidel über die Zusage.

Der Coach blickt der neuen Spielzeit positiv entgegen. "Ich bin total gespannt, was bis zum Sommer noch alles passiert und hoffe zusammen mit meinem Trainerteam, dass es hoffentlich bald losgehen kann“, sagt Seidel.