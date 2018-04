Ilja Friauf (schwarzes Trikot) ist einer von nur sechs Ottersbergern, die auf Einsätze im zweistelligen Bereich verweisen können. (Björn Hake)

Ottersberg. Fußball wird zum Teil dadurch definiert, dass zwei Mannschaften á elf Spielern, davon ein Torwart, gegeneinander antreten. Beim TSV Ottersberg II kann dieses Grundprinzip der Sportart derzeit jedoch nicht immer gewährleistet werden. Der Kreisligist trat bereits zu zwei Spielen nicht an, da akuter Personalmangel herrschte. Nun steht ein Gespräch der Verantwortlichen an, in dem entschieden werden soll, wie es mit der Landesliga-Reserve weitergeht. Bereits vor der Saison war allen Beteiligten klar, dass es keine einfache Spielzeit werden würde. Trainer Cord Clausen hatte sich gen TSV Etelsen II verabschiedetl, und Hartmut Schwolow übernahm eine Mannschaft, die aus vielen Zugängen und wenigen verbliebenen Spielern bestand. Noch während der Vorbereitung nahmen drei weitere Spieler aus dem 21-Mann-Kader Reißaus. Doch damit nicht genug: „Hartmut hatte schon Probleme damit, dass die Leute nicht zum Training kamen“, erzählt Ottersbergs Sportchef Markus Bremermann.

Und diese Situation hat sich nicht zum Positiven verändert. Weitere Spieler kehrten der Mannschaft in der Winterpause den Rücken, der Trainingsbetrieb stockte zunehmend, und Hartmut Schwolow zog ebenfalls die Reißleine. Ende März war es dann soweit: Der TSV Ottersberg II konnte erstmals nicht antreten, das Spiel gegen den FC Verden 04 II wurde mit 5:0 für die Domstädter gewertet. „Was willst du machen, wenn du nur vier Zusagen hast? Das kann irgendwann auch nicht mehr durch Spieler aus der Ersten oder Dritten aufgefangen werden“, war und ist Bremermann hilflos. Zwar wurde mit Vico Liegmann inzwischen ein neuer Coach gefunden, doch am vergangenen Wochenende wiederholte sich das Szenario: Zur angedachten Partie gegen den TSV Achim trat der TSV nicht an, erneut standen nicht genügend Spieler zur Verfügung.

Nichtantreten gleich Ausschluss

Mittlerweile haben die Ottersberger das Tabellenende erreicht, ein weiterer Abstieg nach dem aus dem Jahre 2016 aus der Bezirksliga droht. „Wir kennen die Situation, das war mit der Ersten, als wir aus der Oberliga abgestiegen sind, ähnlich, aber da wollte jeder, und alle haben sich reingehängt. Das ist diesmal anders“, betont Bremermann. Daher wird es am Dienstagabend ein klärendes Gespräch zwischen den Verantwortlichen geben. Dann soll entschieden werden, wie es mit der zweiten Mannschaft weitergeht. Drei Varianten stehen im Raum: Eine Möglichkeit bestehe laut Bremermann darin, dass die Spieler der dritten Mannschaft in die zweite hochgezogen werden. Die Problematik dahinter: Der TSV Ottersberg III spielt lediglich in der 3. Kreisklasse. „Sportlich können sie nicht in der Kreisliga mithalten“, so der Coach. Variante zwei ist, dass den Verantwortlichen Lösungen einfallen, die dazu führen, dass der Spielbetrieb der Zweiten in dieser Saison aufrechterhalten werden kann. Die dritte Option ist eine endgültige, die die NFV-Spielordnung vorgibt: „Bei dreimaligem Nichtantreten einer Mannschaft zu angesetzten Pflichtspielen schließt der zuständige Ausschuss diese Mannschaft von der weiteren Teilnahme am Wettbewerb aus.“

Dieses Szenario schmeckt auch Markus Bremermann nicht, dennoch müsse es in Betracht gezogen werden. „Die Spieler sagen, mal gucken, ob ich Bock auf das Spiel am Wochenende habe. Sie wissen nicht, was sie wollen. Und wenn es dann so kommt, dass wir wieder nicht antreten können, dann ist es halt so. Ich möchte nicht mehr den ganzen Samstag damit verbringen, hinter Spielern hinterherzurufen.“ Und das tat der Sportchef fleißig, wie die Anzahl, der in dieser Saison eingesetzten Spieler belegt: Ganze 46 standen mindestens einmal auf dem Platz, jedoch 17 von ihnen auch tatsächlich nur dieses eine Mal. 23 Akteure kommen auf zwei bis neun Einsätze, lediglich sechs können auf Partien im zweistelligen Bereich verweisen. Ob überhaupt weitere hinzukommen können, dazu wollte Markus Bremermann keine Tendenz abgeben. „Wir müssen abwarten, was das Gespräch ergibt“, sagt er.