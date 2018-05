Zerreißprobe: Am Ende hatten sowohl Niklas Darr (l./Etelsen II) als auch Andre Schreiber (Brunsbrock) Grund zu jubeln. (BJÖRN HAKE)

Landkreis Verden. Der SV Baden hat sich am vorletzten Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse den Klassenverbleib durch einen Sieg gegen Thedinghausen II gesichert. Die Tabellenführung übernahm der FSV Langwedel-Völkersen II dank eines Erfolges in Otterstedt. Auf Rang zwei rutschten dagegen die Roten Teufel des TSV Brunsbrock durch ihre Heimniederlage gegen Etelsens Zweite ab, während Blender Oytens Dritte abfertigte.

SV Baden - TSV Thedinghausen II 4:3 (3:2): Nach dem Abpfiff der Partie atmete Meik Fehling tief durch: „Endlich geschafft“, sagte der Badener Coach, dessen Team gegen Thedinghausen eine starke Leistung gezeigt und verdient gewonnen hatte. „Das Ergebnis ist zwar knapp ausgefallen, wir waren aber deutlich überlegen und gerieten eigentlich nie in Gefahr zu verlieren“, schilderte Fehling, der erst vor Kurzem den glücklosen Trainer Michael Nelle ablöste. Die Badener begannen gut und erfolgreich, als Suriyan Pamplong das Spiel mit einem Doppelschlag eröffnete (5./12.). Pascal Schreiber verkürzte zwar (37.), doch Daniel Leuters traf wenig später für den SVB zum 3:1 (45.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Dennis Buttkus die Gäste ins Spiel zurück. Ibrahim Arslanoglu (60.) für Baden sowie Buttkus für Thedinghausen (80.) erzielten die weiteren Treffer.

TSV Bassen II - SVV Hülsen II 6:0 (4:0): Durch den deutlichen Kantersieg gegen Verfolger Hülsen II hat das Team von Marius Wagener Tabellenplatz vier gefestigt. Die Platzherren ließen nichts anbrennen, begannen offensiv, hatten aber bei einer Standartsituation Glück, dass der Ball zum 1:0 im Kasten des SVV zappelte. Johannes Diezel hatte das Freistoßtor erzielt (20.). Nach einer halben Stunde erhöhte Justin Toonen aus der Distanz auf 2:0 für die Grün-Roten. Diezel (40.) mit seinem zweiten Tor und Lutz van Laaten (43.) machten bis zur Pause bereits alles klar. Nach der Halbzeit verwalteten die Bassener den deutlichen Vorsprung, während sich der SVV vergebens um den Ehrentreffer bemühte. In der Schlussphase machten van Laaten (75.) und Jonas Willmann (80.) mit ihren Toren das halbe Dutzend voll.

TSV Blender - TV Oyten III 6:2 (2:1): Dem 7:1 gegen Wahnebergen ließ Blender einen 6:2-Erfolg gegen Oyten III folgen. Die Zeichen der Mannschaft sind in letzter Zeit sehr positiv, auch wenn es Rückschläge gibt. So lag Blender früh durch einen Treffer von Lucas Sebastian mit 0:1 zurück (8.). In der Folge wurden die Gastgeber aber immer stärker und drehten das Spiel noch vor der Halbzeit durch die Treffer von Michele Zysk (24.) und Jonas Winkel (44.). In Halbzeit zwei hatte der TVO nicht mehr viel zu bestellen. Die Überlegenheit der Platzherren drückte sich nun auch zahlenmäßig aus. So gelangen Zysk zwei weitere Tore (47./75.), und auch Ahmadi Alisher (55.) und Tim Wahlers (88.) trafen für Blender, ehe Johannes Wrede in der 89. Minute Oytens zweiten Treffer erzielte.

TSV Otterstedt - FSV Langwedel-Völkersen II 0:2 (0:2): Die Langwedeler Reserve wurde ihrer Favoritenrolle in Otterstedt gerecht. Das Team von Ralf Görgens spielte ruhig, abgeklärt und nutzte die sich bietenden Chancen eiskalt aus. So gelang Janek Kamermann nach 22 Minuten der Treffer zum 1:0, dem ein schöner Spielzug vorausgegangen war. Noch vor der Pause erhöhte Matthias Cordes per Fernschuss auf 2:0 für den FSV, der durch den Erfolg wieder auf Tabellenplatz eins vorrückte und seine Ambitionen auf den Titelgewinn deutlich untermauerte. Bislang ist es in dieser Serie lediglich dem Kreisligisten TB Uphusen II gelungen, dem Team von Görgens eine Niederlage beizubringen. Es war am Ostermontag im Halbfinale des Kreispokals, als die Oberliga-Reserve mit 4:2 in Völkersen gewann.

TSV Brunsbrock - TSV Etelsen II 2:4 (2:2): In der Anfangsphase gaben die Roten Teufel ordentlich Gas. Sie überrannten ihre Gäste aus Etelsen förmlich und führten nach sechs Minuten bereits mit 2:0. Die Treffer hatten Mathis Tietje (3.) und Moritz Hestermann (6.) erzielt. Aus dem Schnellzug der Gastgeber entwickelte sich aber schon nach kurzer Zeit eine lahme Dampflokomotive. Der Vorwärtstrieb der Brunsbrocker war damit dahin. Das nutzte das Team von Cord Clausen prompt aus und versetzte den Roten Teufeln immer wieder Nadelstiche. Nach einer halben Stunde gelang Eric Nienstädt der 1:2-Anschlusstreffer. Sören Bengsch markierte fünf Minuten später den Halbzeitstand. Obwohl Coach Thomas Tödter sein Team deutlich aufforderte, wieder Gas zu geben, taten die Platzherren selbiges nur sehr verhalten. Wesentlich engagierter gingen die Blau-Weißen zur Sache und erarbeiteten sich letztlich auch einen verdienten Sieg. Nach einem Foul im Strafraum von Andre Schreiber nutzte Tim Krohe nach einer Stunde den fälligen Elfmeter zur Etelser Führung. Den Sieg der Gäste machte Mirko Radke mit seinem Treffer zum 4:2 perfekt (68.). Gefeiert haben nach dem Abpfiff aber beide Mannschaften, denn sie haben als sicherer Zweiter beziehungsweise Dritter der Tabelle den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga geschafft. Der Grund: Aus der Bezirksliga steigt niemand in den Kreis Verden ab, daher stehen drei freie Plätze für die Kreisliga zur Verfügung.