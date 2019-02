Lajos Meisloh gehört beim TSV Daverden zu den absoluten Leistungsträgern. Nicht nur seine 128 Saisontore sprechen dafür. (Björn Hake)

Eine runde Acht springt dem Betrachter beim Blick auf die Torschützenliste der Handball-Landesliga ins Auge. Und zwar, wenn danach gesucht wird, wie viele Tore Lajos Meisloh in dieser Saison pro Spiel geworfen hat. Sein Schnitt von acht Treffern ist eine beeindruckende Leistung. Und auch die Gesamtzahl, die der Rückraumspieler des TSV Daverden bisher an Toren markiert hat, ist enorm: 128 Treffer hat Meisloh bislang erzielt und führt damit die Torschützenliste an. Allerdings hat er zwei andere Spieler direkt im Nacken sitzen. Auf Lajos Meisloh warten somit zwei spannende Rennen – und zwar um die Meisterschaft und um die Krone des besten Torschützen. Ein Wettlauf genießt bei ihm aber eine klare Priorität.

Die Führung, die Lajos Meisloh vor seinen beiden größten Konkurrenten im Dreikampf um die Krone hat, war schon einmal deutlicher. Jetzt trennen die Top drei nur noch wenige Treffer. Auf Platz zwei der Torjägerliste steht der erfahrene Birger Tetzlaff (VfL Fredenbeck III) mit 127 Toren, gefolgt von Thieß Johannßen (TV Spaden), der aktuell auf 125 Treffer kommt. „Für mich persönlich ist es natürlich schön, ganz oben in dieser Liste zu stehen. Selbstverständlich schaut man sich die gerne an. Und als Rechtshänder auf Halbrechts zu spielen, ist ja nun auch nicht gerade die optimale Position, um viele Tore zu werfen“, sagt Meisloh schmunzelnd, der seinen ersten Platz jedoch ein wenig revidiert. „Dass ich so viele Tore gemacht habe, liegt ja auch mit daran, dass ich bei uns die meisten Siebenmeter werfe.“ 50 Strafwürfe hat der Leistungsträger der Grün-Weißen verwandelt, lediglich sechs Versuche landeten nicht im gegnerischen Tor.

Torschütze und Passgeber

Mit seiner Ausbeute aus den jüngsten Spielen sei er aber nicht zufrieden. Während er zu Saisonbeginn oft zweistellig getroffen hatte, ist dies zuletzt nur noch selten passiert. Meisloh hat auch schon eine Idee, woran es liegt. „Die Gegner kennen mich wohl mittlerweile“, sagt er schmunzelnd. „Das hat aber auch den netten Nebeneffekt, dass unsere Rechtsaußen Jannis Elfers oder Patrick Bartsch mehr Platz haben und ich sie anspielen kann. Dann machen sie halt die Tore für uns.“

Dabei ist Lajos Meisloh in der Spitzengruppe der Landesliga-Torschützenliste alles andere als ein Neuling. Er kennt sich dort schon seit Längerem bestens aus. Auch in der Vorsaison mischte er in der Wertung ganz weit oben mit. Damals kam er auf 155 Tore und belegte am Saisonende Rang vier. Dass er diese Marke in diesem Jahr knackt – immerhin stehen für den TSV noch zehn Spiele auf dem Programm – ist sehr wahrscheinlich.

Doch bei aller Freude über die Top-Platzierung, sei eine Sache doch wichtiger, gesteht Meisloh. „Viel wichtiger ist, dass wir als Mannschaft ganz oben stehen“, sagt er. Schließlich ist die Rückkehr in die Verbandsliga das anvisierte Ziel des TSV Daverden. Dass es in dieser Saison so gut läuft und der TSV momentan die Tabelle der Landesliga anführt, hänge wesentlich mit Trainer Ingo Ehlers zusammen, findet Lajos Meisloh: „Ingo hat viele neue Ideen eingebracht.“ Zudem habe Ehlers, der das Team zu dieser Saison übernommen hat, die Deckung gestärkt. „Früher hat jeder über unsere Abwehr gelacht“, sagt Meisloh, der mit seinem Team in einer weiteren Statistik weit vor liegt. Gemessen an der Anzahl der Gegentore hat der TSV die zweitbeste Abwehr. Nur der TV Oyten ist besser.