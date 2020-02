Die männliche A-Jugend der SG Achim/Baden bleibt in der Handball-Landesliga nach einem 28:20 (14:10)-Sieg bei der TS Großburgwedel erster Verfolger von Spitzenreiter TV Sehnde. Seine Mannschaft habe einen Start-Ziel-Sieg errungen, berichtete SG-Coach Thorben Schmidt.

Jonas Koch (4 Tore) zeichnete für das 1:0 aus Sicht der SG verantwortlich, beim 6:2 (9.) lag die Schmidt-Sieben erstmals mit vier Toren vorne. Mit diesem Toreabstand ging es auch in die Pause. Im zweiten Durchgang bauten die Youngster aus der Weserstadt ihre Führung auf zehn Tore aus – 26:16 (52.). Fünf Spieltage vor Saisonende liefert sich die SG Achim/Baden (16:6 Punkte) mit der JSG Weserbergland (14:6) und dem TuS Bothfeld (14:8) einen Dreikampf um die Vizemeisterschaft. Platz eins ist für die jungen Achimer kaum noch machbar: Fünf Zähler beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Sehnde (19:1 Punkte). Weiter geht es für Spielgemeinschaft am kommenden Sonntag mit einem Verfolgerduell: Der Rangvierte TuS Bothfeldt kommt in die Gymansiumhalle. Das Hinspiel in Hannover ging mit 28:25 an die Achimer.

Weitere Informationen

TS Großburgwedel - SG Achim/Baden 20:28 (10:14)

SG Achim/Baden: Klaus, Horning - Seliger (7/1), Schirmacher (6), Oetjen (4), Segelken (4/1), Koch (4/1), Homann (2/1), Pagenkopf (1), Meinken, Ranft, Geisler. Warnke

Siebenmeter: TS Großburgwedel 3/2, SG Achim/Baden 7/4

Zeitstrafen: TS Großburgwedel 4, SG Achim/Baden 5

Besonderes Vorkommnis: Disqualifikation ohne Bericht gegen Tom Wilken (TS Großburgwedel) in der 18. Spielminute.