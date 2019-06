Das umkämpfte Halbfinale zwischen dem TSV Daverden und dem HC Lok Sagehorn entschied sich erst in der Verlängerung. (Björn Hake)

Daverden. Die Grün-Weiße-Nacht des TSV Daverden hat ihre Spuren hinterlassen. Bis tief in die Nacht ließen es die vielen Handballer krachen: „Ich weiß nicht genau, wie lange es ging. Ich bin um halb drei ins Bett gegangen, weil ich meinen Schlaf brauche. Aber als ich die Leute heute morgen gesehen habe, war mir klar, dass die Party noch sehr lange lief“, sagte Ralf Felden, Organisator des Grün-Weißen-Wochenendes, grinsend. Nicht überraschend war am Tag danach bei den Spielern überhaupt keine Spur des Aufwärmens. Lässig saßen einige Spieler bis zum letzten Moment des Anpfiffs auf dem Hosenboden, um sich die schwindenden Kräfte einzuteilen. Nach dem Schlusspfiff reichte es für den Gang zur Bierbude, die sich „Zapfsäule“ nannte, aber noch locker. Den Weg nahmen viele Akteure direkt nach ihren Handballspielen auf dem Rasen auf sich. „Natürlich geht es auch um das Sportliche, aber insgesamt steht der Spaß im Vordergrund“, sagte Felden und ergänzte: „Manche feiern auch während des Spiels einfach weiter.“

Etwas ernster ging es erst in der Vorschlussrunde bei den Männern zur Sache: Im ersten Halbfinale setzte sich Uni Magdeburg, die sich jedes Jahr zusammenfindet und zum Grün-Weißen-Wochenende kommt, gegen den TSV Daverden 98 knapp mit einem Tor Vorsprung durch. Dabei versuchten die Gastgeber alles und setzten sogar auf einen taktischen Kniff, indem sie den über Zwei-Meter großen Magdeburger Torjäger mit einer offensiven Manndeckung versuchten zu stoppen.

Noch spannender gestaltete sich die Begegnung zwischen dem TSV Daverden und dem HC Lok Sagehorn, die erst in der Verlängerung entschieden wurde. Und in der kochten die Emotionen insbesondere bei Sagehorns Torwart Stephan Meiners nach einer strittigen Sieben-Meter-Entscheidung hoch. Wütend bepöbelte er das Schiedsrichtergespann und erhielt eine Zwei-Minuten-Strafe, die bei diesem Turnier doch ziemlich selten ist. Unter großem Applaus schlich Meiners maulend vom Feld. Ersatztorwart Harald Lütjen vertrat den bis dato stark aufspielenden Meiners aber überragend und führte Sagehorn ins Finale. Direkt nach dem Spiel entschuldigte sich Meiners vorbildlich beim Schiedsrichter und beide Akteure gingen lachend auseinander.

Während Daverden 98 im Spiel um Platz drei aufgrund von zu vielen angeschlagenen Spielern nicht mehr antreten konnten, richteten sich die Augen der rund 150 Zuschauer auf das Endspiel zwischen Uni Magdeburg und HC Lok Sagehorn. Und in dem ließ Meiners, der sonst das Tor der Landesliga-Herren des TV Oyten hütet, die Magdeburger Schützen zu Beginn reihenweise verzweifeln. Die ersten vier Angriffe vereitelte der 38-Jährige durch glänzende Paraden, wodurch Sagehorn schnell mit 3:0 in Führung lag. „Ich habe den Sieg mit eingeleitet, aber großen Respekt an die Mannschaft, die mit nur fünf Feldspielern durchgehalten hat“, lobte Meiners, dessen Team sich am Ende souverän mit 8:4 durchsetzte. „Für uns war das nur just for fun. Mit dem Turniersieg haben wir nicht gerechnet, aber wir nehmen ihn gerne mit“, betonte Meiners, der nicht nur seine Kollegen, sondern auch die Veranstaltung in den höchsten Tönen lobte: „Das ist schon richtig gut organisiert, sie machen hier einen richtig coolen Job.“

Ein positives Fazit zog auch Felden: „Wir sind sehr zufrieden. Alle Mannschaften waren da und über das Wetter können wir uns auch nicht beschweren.“ Bei den Frauen sicherte sich das Team „Jadebusenwunder“ durch einen Finalsieg über den TSV Intschede den Titel. Die Damen des TV Oyten gewannen den B-Wettbewerb. Sie konnten sich in der Vorrunde nicht für den Hauptwettbewerb qualifizieren. In der B-Konkurrenz der Männer jubelte FS Brafi über Platz eins. Doch das geriet bei der dreitägigen Grün-Weißen-Party zur Nebensache.