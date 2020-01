Wird ab Sommer fest zum Landesliga-Kader des FC Verden 04 gehören: Ole Brüns von der U19 des JFV Verden/Brunsbrock. (Björn Hake)

Verden. Der Fußball-Landesligist FC Verden 04 hat zwei Neuigkeiten im Personalbereich kundgetan. Wie der Sportliche Leiter Nicolas Brunken mitteilte, hat nach Chef-Coach Frank Neubarth auch Co-Trainer Andreas Dressler für eine weitere Saison sein Jawort gegeben. Zudem wird ab Sommer Eigengewächs Ole Brüns fest zum Landesliga-Kader gehören.

„Andreas und Frank haben sich gut ergänzt, daher sind wir natürlich froh, dass er weitermacht“, kommentierte Brunken den Verbleib des Co-Trainers. Ebenso lautet seine Aussage bezüglich Ole Brüns: „Das ist ein guter Junge. Schön, dass er uns erhalten bleibt.“ Brüns, der bisher das Tor des JFV Verden/Brunsbrock in der Niedersachsenliga hütet, ist damit der erste offizielle Sommer-Wechsel der Domstädter. Doch bereits in der anstehenden Rückrunde wird Brüns den Posten hinter Stammkeeper Stefan Wöhlke einnehmen. Ob das auch in der kommenden Spielzeit so sein wird, lässt Brunken offen. Es herrsche beim FCV ein offener Konkurrenzkampf. In puncto Winterzugänge und -abgänge haben die Verdener im Übrigen ihre Planungen abgeschlossen. „Wir sind durch und sehen uns gut für die Rückrunde gewappnet, um im Bereich unseres derzeitigen siebten Platzes landen zu können“, ist Brunken überzeugt.