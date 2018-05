Alexa Stais siegte erneut in der schwierigsten Prüfung beim Pferdesportfestival in Hagen-Grinden. Der einzige Unterschied zu den Vorjahren: Sie saß jedes Mal im Sattel eines anderen Pferdes, diesmal war es der von Quintano. (Björn Hake)

Langwedel. 2016, 2017, 2018 – in Sachen Sieger beim S*-Springen mit Stechen hat das Turnier „Polo meets Showjumping“ in Hagen-Grinden keine Überraschung parat gehabt. Die Südafrikanerin Alexa Stais, die für den Stall des Morsumers Hilmar Meyer reitet, gewann wie in den Jahren zuvor. Der einzige Unterschied: Stais ritt in jedem Jahr beim Turnier des Vereins Reitsport Hagen-Grinden und des Poloclub Hagen-Grinden ein anderes Pferd, so auch diesmal.

2016, bei der Premiere des Pferdesportfestivals – erstreckte sich in diesem Jahr über fünf Tage – auf der Anlage des Poloclubs siegte die für den RRV Schwarme startende Stais auf Convent, einem damals neunjährigen Hengst. 2017 wiederholte sie ihren Triumph auf dem mittlerweile elfjährigen Holsteiner Wallach Bjerglunds Cuba. Nun hieß ihr Begleiter auf dem Weg zum Titel-Hattrick Quintano, ebenfalls ein Holsteiner Wallach, aber neunjährig. „Dritter Sieg mit drei verschiedenen Pferden, das ist schon richtig stark“, freute sich Hilmar Meyer über die Leistung seines Schützlings. Er eilte kurz vor dem Stechen in der schwierigsten Prüfung des Turniers über die Anlage des Poloclubs, übersprang die Abgrenzung zum Parcours und ging die letzten Galoppsprünge mit Stais durch. Meyer selbst war zuvor im ersten Umlauf mit zwei Pferden gescheitert. Der eine Abwurf mit Salto de Fee sei ärgerlich gewesen, der eine mit Cellestino ganz normal. Der Morsumer und der achtjährige Oldenburger Wallach kennen sich erst seit dieser Saison, müssen sich demnach erst noch kennenlernen.

Das Gleiche galt für Markus Beerbaum: Der Thedinghauser stellte in Hagen-Grinden eine neunjährige Stute der Rasse Belgisches Warmblut mit dem Namen Jamaica van Kojakhoeve vor. „Wir kennen uns erst seit einer Woche und müssen uns noch weiter kennenlernen. Wir sind hier, weil unser Bereiter Gaj Riossa genannt hatte. Das bot sich perfekt an. Und es fühlt sich mit Jamaica bereits sehr gut an“, sieht Beerbaum großes Potenzial in der Stute.

Und das bewies das Gespann auch mit seiner Platzierung im S*-Springen. Beerbaum schnappte sich fehlerfrei im Stechen Rang drei. Auf Sieg ritt er mit seinem neuen Pferd nicht, einzig die Null war sein Ziel (52,17 Sekunden). Dementsprechend griff Beerbaum auch nicht mehr die Zeit von Alexa Stais und Quintano an, die das letzte Hindernis nach 41,61 Sekunden hinter sich gelassen hatten. Damit verwies die Südafrikanerin Thomas Brandt von der RSG Winsen/Aller mit Chaya auf den zweiten Rang. Brandt hatte im Stechen als erster von fünf Reitern fehlerfreie 41,86 Sekunden vorgelegt. Auf Rang fünf folgte mit dem neunjährigen Hannoveraner Wallach Call me Fred Tim Köhler vom RV Thedinghausen in 51,85 Sekunden, er leistete sich aber zusätzlich einen Abwurf.

Schreckmoment für Diederichsmeier

Abwurf war auch das Stichwort für einen Schreckmoment im ersten Umlauf. Mylene Diederichsmeier vom RV Aller-Weser verlor den Halt auf ihrem Pferd Camouflage, da die Stute nach einem Hindernis abrupt abbremste. Diederichsmeier fiel seitlich vom Pferd, doch der Sturz ging glimpflich aus. Es war nicht ihre Prüfung, denn auch mit ihrem zweiten Pferd, Clarabela, schied sie aus. Zumindest etwas besser lief es für ihre Schwester Julie Mynou Diederichsmeier, ebenfalls vom RV Aller-Weser. Sie schied zwar mit Pius aus, sicherte sich aber immerhin mit einem Fehler Rang zehn auf Quintana.

Bereits am Sonntag stand eine Punktespringprüfung der Klasse S* an. Den Sieg trug Oliver Ross vom RV Aller-Weser mit der elfjährigen Hannoveraner Stute La sorciere feu davon. Erneut auf Rang fünf wurden Tim Köhler und Call me Fred geführt.