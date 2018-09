Faruk Senci machte ein gutes Spiel, traf aber das Tor nicht. (Björn Hake)

Die Bezirksliga-Fußballer vom FSV Langwedel-Völkersen kommen weiter nicht in die Gänge. Am Mittwochabend unterlag das Team von Trainer Emrah Tavan dem VSK Osterholz-Scharmbeck mit 0:3 (0:1). Wie schon einige Male in der Saison war es eine unnötige Pleite für den Gastgeber. Trotz einiger guter Angriffe, bei denen sich vor allem FSV-Spieler Faruk Senci aktiv zeigte, reichte es nicht für einen Torerfolg. Einerseits lobte Tavan das Bemühen, andererseits musste er auch den Finger in die Wunde legen. "Wir haben vieles auf den Platz gebracht und offensiven Fußball gespielt. Aber es bringt uns nichts, ein gutes Spiel zu machen, wenn wir mit leeren Händen da stehen. Uns fehlt momentan der unbedingte Wille, ein Tor zu schießen", bemängelte der 28-Jährige.

Symbolisch hierfür steht eben jener Senci, der eine starke Leistung auf den Platz brachte. Jedoch fruchtete seine Präsenz nicht entscheidend. In der ersten Hälfte fand er bei seinen Hereingaben keinen Abnehmer (20./22.), später verpasste er den Ausgleichstreffer und das Anschlusstor. "Einer muss auch mal rein. Das ist ja nicht nur bei ihm so", sagte Tavan. Der so formstarke Niclas Tiedemann ließ in Minute 40 ebenfalls eine große Torchance liegen.

Somit verpuffte dann letztlich auch die spielerische Stärke der Platzherren, die hinten relativ sicher standen. Dennoch überwand der VSK dreimal die heimische Defensive. Beim ersten Tor verlängerte Eugen Zilke einen Freistoß unbeabsichtigt per Kopf ins FSV-Tor (24.). Beim zweiten Gegentor hebelte ein langer Ball die zu hoch stehende Abwehrkette von Langwedel aus – Juri Kiekhöfer war der Nutznießer (56.). Derselbe VSK-Spieler besorgte kurz vor Schluss auch den Endstand (86.).