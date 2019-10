Dritter Auswärtssieg für den TSV Ottersberg

Der Fußball-Landesligist TSV Ottersberg und Trainer Jan Fitschen haben wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. (Björn Hake)

Fast einen Monat lang mussten die Landesliga-Fußballer des TSV Ottersberg auf das Gefühl eines gewonnenen Spiels verzichten. Diese unangenehme Durststrecke endete nun aber am Sonntag. Nach zwei Heimunentschieden gegen den FC Verden 04 und den TuS Harsefeld sowie der 2:4-Niederlage beim VSV Hedendorf/Neukloster haben die Ottersberger das Gastspiel beim TSV Gellersen mit 3:2 (1:0) für sich entschieden.

Damit unterstrich der Aufsteiger seine Auswärtsstärke. Denn es ist der nun schon der dritte Erfolg auf fremden Platz. Zuvor behielt die Elf von Trainer Jan Fitschen sowohl beim VfL Westercelle (3:2) und beim VfL Güldenstern Stade (4:2) die Oberhand. Somit kassierte der TSV bei all seinen Auswärtssiegen jeweils zwei Gegentore – eine Tatsache, die Fitschen sicherlich nicht schmecken wird. Solange am Ende trotzdem ein Dreier herausspringt, ist es eine verschmerzbare Statistik. Für die Gegentore in Gellersen zeigten sich Tobias Hövermann (69.) und Arne Hohensee (90.+1) zuständig.

Hövermanns 1:2-Anschlusstor brachte die Ottersberger aber nicht entscheidend ins Wanken. Sicherlich trug dazu die Rote Karte von Gellersens Marcel Wulf bei (68.). Das war jedoch ebenso der Verdienst von Jan-Moritz Höler, der zwölf Minuten nach seiner Einwechslung für Egzon Prcani das 3:1 für den TSV beisteuerte (86.). In die Liste der Torschützen trug sich auch wieder einmal Jan Hendrik Stubbmann ein. Per Volleyabnahme schoss er in der 50. Minute sein nun schon siebtes Saisontor. Zugleich bedeutete sein Treffer das 2:0 für die Fitschen-Elf – ein verdienter Zwischenstand. Angesichts der vorhandenen Möglichkeiten hätte Ottersberg nämlich eigentlich schon in der ersten Halbzeit nachlegen müssen. Da die Chancen allerdings ungenutzt blieben, ging der Tabellenelfte nur mit einer knappen 1:0-Führung in die Pause. Das Tor markierte Enes Acarbay (7.).