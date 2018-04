Simon Bodenstab traf für Daverden zweistellig. Er kam auf insgesamt zehn Tore. (Björn Hake)

Horneburg. Der TSV Daverden wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison in der Handball-Landesliga auflaufen. Denn die Grün-Weißen verloren am Sonnabend gegen den Tabellendritten VfL Horneburg deutlich. Mit 37:26 (16:9) setzten sich die Gastgeber durch. Aufgrund der Niederlage beträgt der Rückstand auf den VfL nun vier Punkte für den TSV. Platz drei könnte am Saisonende zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigen.

Daverdens Trainer Thomas Panitz machte sich nach Spielende überhaupt keine Mühe, nach Ausreden zu suchen. Der Gegner sei einfach besser gewesen, meinte der Coach. "Horneburg hat es gut gemacht. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir im Angriff keinen Zugriff bekommen", monierte Panitz. Die Spieler des VfL seien früh auf seine Akteure gegangen. "Und wir haben keine Lücken in der Deckung gefunden", sagte Panitz. Somit war die Begegnung bereits zur Pause so gut wie entschieden. "In der Pause haben wir die Bereiche, in denen es geklemmt hat, deutlich angesprochen."

Und nach dem Wechsel der Seiten sollte das Spiel der Gäste auch besser werden. Panitz: "Die Jungs haben sich nicht hängen lassen. Wir haben alles versucht. Aber am Ende ist dann leider nicht mehr drin gewesen." Horneburg spielte die Partie souverän zu Ende und sicherte sich in der Tabelle den Vier-Punkte-Vorsprung auf den TSV Daverden.

"Bei uns ist der Druck jetzt komplett raus", meinte Thomas Panitz. "Für uns sollte es jetzt allerdings darum gehen, dass wir zumindest den vierten Tabellenplatz verteidigen."