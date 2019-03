Volleyball, 2. Bundesliga: Während einer Saison stehen für viele Mannschaften hin und wieder Spiele auf dem Programm, die sie völlig befreit angehen werden können, weil ein Erfolg eine riesige Überraschung wäre. Genau solch eine Begegnung steht nun dem TV Baden bevor. Die Schwarz-Weißen erwartet an diesem Spieltag ein Duell der Gegensätze: Für die abstiegsbedrohten Badener geht es zum Serienmeister der 2. Liga Nord und aktuellen Tabellenführer CV Mitteldeutschland. „In diesem Spiel trifft David auf Goliath“, stellt Badens Trainer Fabio Bartolone schmunzelnd fest. Obwohl sein Team in Leuna wohl chancenlos sein wird, wolle man sich beim Titelfavoriten ordentlich verkaufen. „Wir können vollkommen ohne Druck auftreten. Und in solchen Partien geht dann ja vielleicht doch noch etwas“, hofft Bartolone.

Doch der TVB wird nicht nur ohne Druck die Partie gegen Mitteldeutschland angehen, sondern auch ohne Artem Tscherwinski. Der Mittelblocker wurde bereits am vergangenen Wochenende während des Heimspiels gegen den SV Warnemünde mehrmals behandelt. Aufgrund von Rückenproblemen setzt er nun gegen Mitteldeutschland aus. Bartolone: „Ich bin optimistisch, dass er uns nur eine Woche fehlen wird und gegen Delbrück wieder zur Verfügung steht.“ Dieser Begegnung lässt der Coach eine wesentlich größere Bedeutung zukommen. Schließlich müssen die Badener gegen den Tabellenletzten gewinnen, um im Abstiegskampf gute Karten zu besitzen.