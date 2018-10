In der Vorsaison sah Bob Hanning in Oyten einen Sieg seines Teams. (Björn Hake)

Jugend-Bundesliga: Genießen, möglichst gut präsentieren und nicht allzu hoch verlieren. Mit diesen Zielen geht der TV Oyten in sein nächstes Heimspiel. Die Bescheidenheit ist nicht verwunderlich. Denn der TVO bekommt es in der Pestalozzihalle mit den Füchsen Berlin, ihres Zeichens amtierender Deutscher A-Jugendmeister, zu tun. „Wir freuen uns natürlich, dass wir wieder die Berliner empfangen dürfen. Das war schon in der vergangenen Saison ein ganz tolles Erlebnis“, sagt Oytens Trainer Thomas Cordes. „Über den Gegner muss man im Grunde nicht viele Worte verlieren. Das Team der Berliner ist gespickt mit einigen Jugend-Nationalspielern.“

Obwohl Cordes weiß, dass seine Mannschaft gegen den Klub aus der Bundeshauptstadt aller Voraussicht nach nicht gewinnen wird, gehen die Gastgeber dennoch mit sportlichen Zielen in die Begegnung. Der TVO wolle dem Meister, der weiterhin von Bob Hanning trainiert wird, das Leben möglichst schwer machen. „Dafür muss vor allem unsere Deckungsarbeit stimmen“, fordert Cordes. „Zudem dürfen wir uns im Angriff keine leichten Ballverluste leisten, damit die Füchse nicht in ihr Tempospiel kommen.“ Cordes findet, dass das seinem Team in der Vorsaison recht gut gegen den haushohen Favoriten gelungen sei. In Oyten verlor der TVO damals mit 20:33. In Berlin wurde es dann deutlicher. Die Hanning-Sieben siegte mit 38:16.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Oyten