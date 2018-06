Oberligist Rotenburg hatte zwar seine Fühler nach ihm ausgestreckt, doch Nicolas Karnick bleibt seinem Heimatverein treu und läuft in der kommenden Saison weiterhin in der Landesliga auf. (Hake)

Sottrum. Große Freude beim TV Sottrum: Die Handballer von der Wieste bleiben der Landesliga nun doch erhalten. Den Klassenerhalt durch die Hintertür haben die Männer aus dem Landkreis Rotenburg der SG HC Bremen/Hastedt zu verdanken, deren Reserve die vergangenen Spielzeit auf Platz sechs beendet hat. Rund vier Wochen nach Saisonende mussten die Bremer ihre Mannschaft nun allerdings abmelden. Der Grund: Die Spielerdecke für die kommende Serie hatte sich als zu dünn erwiesen. Nutznießer ist nun der TV Sottrum.

Erstes Spiel gegen Spaden

Das Team von Trainer Andreas Pott hatte seinen Ein-Punkt-Vorsprung auf den Tabellenletzten ATSV Habenhausen III am finalen Spieltag mit einem 29:29 gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II behauptet. Den nun in der Landesklasse frei gewordenen Platz der Sottrumer nimmt der TSV Altenwalde ein. Die Landesliga-Saison 2018/2019 beginnt für die Sottrumer am 1. September mit einer Partie in Bremerhaven beim TV Gut Heil Spaden. Eine Woche später kommt Verbandsliga-Absteiger HSG Bützfleth/Drochtersen in die Halle am Wilhelm-Schröder-Sportzentrum.

Personell werden die Rot-Hemden die kommende Runde voraussichtlich mit einem kaum veränderten Kader bestreiten. Den Platz von Sascha Nijland (105 Saisontore), der frühzeitig seinen Wechsel zum Oberligisten TuS Rotenburg publik gemacht hatte, nimmt Hauke Herbst ein (wir berichteten). Der Linkshänder hatte seinen Pass zuletzt beim Ligarivalen TV Oyten. Derweil steht Andreas Pott in Sottrum vor seiner ersten kompletten Spielzeit. Der B-Lizenzinhaber hatte das Traineramt vier Spieltage vor Saisonende von Norbert Kühnlein übernommen. Andreas Pott: „Auch wenn der Weg lang und hart wird, alle sind heiß und wollen die Chance nutzen.“ Mit dabei wird auch Nicolas Karnick sein. Der Linkshänder stand ebenfalls auf der Wunschliste des TuS Rotenburg.

Derweil hält man in Sottrum noch Ausschau nach einem Linkshänder für den rechten Rückraum. „Selbst wenn wir nicht mehr fündig werden, haben wir aber ausreichend Personal und Ideen in petto“, betont Andreas Pott.