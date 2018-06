Am Ende der Spielzeit musste Sebastian Kohls Abschied nehmen. (fotos: Björn Hake)

Landkreis Verden. Mit der erneuten Qualifikation des TV Oyten für die Jugendhandball-Bundesliga ist die Saison 2017/2018 mit einem echten Höhepunkt zu Ende gegangen. Nun ist erst einmal Pause, bevor es schon bald in die Vorbereitung für die neue Serie geht. Die vergangene Spielzeit hatte wieder viele spannende Momente zu bieten. Was die vier höchstklassigen Teams aus dem Kreis Verden angeht, bleibt vor allem in Erinnerung, dass sie sich in den vergangenen Monaten teils erfolgreich, teils durchwachsen präsentiert haben. Ein Blick zurück.

3. Liga Nord Frauen

Sebastian Kohls ließ Anfang Januar die Bombe platzen: Der Cheftrainer kündigte an, dass er am Ende der Saison beim TV Oyten seinen Hut nehmen will. Nach sieben Jahren hat er sein Amt niedergelegt. In dieser Zeit gewann er zweimal mit dem TVO die Drittliga-Meisterschaft. Das zweite Mal gelang ihm dieser Erfolg im Jahr 2017, sodass die „Vampires“ als Titelverteidiger in die Saison gingen. Automatisch waren die Ansprüche daher hoch. Doch diesen wurden die Oytenerinnen nicht gerecht. Der Meister 2017 legte eine Spielzeit hin, die nur als durchwachsen bezeichnet werden kann. Am Ende wurde es für die „Vampires“ Platz sieben. Lediglich acht der 22 Spiele gewann die Kohls-Sieben. Hin und wieder ließ das Team zwar seine Klasse aufblitzen – wie beim letzten Spiel gegen den Buxtehuder SV II (33:29) –, doch eben nicht oft genug, um sich erneut in der Spitzengruppe zu tummeln.

Gründe für die schwache Saison gab es viele: Mit der jungen Mutter Lisa Bormann-Rajes fehlte eine der Leitfiguren die gesamte Serie. Zudem musste Kohls häufig mit einer kleinen Gruppe trainieren. Und zu guter Letzt waren da doch auch die Abnutzungserscheinungen, die sich zwischen Trainer und Spielerinnen abzeichneten. Deshalb kam Kohls‘ Rücktritt nur als logischer Schritt daher. Künftig kümmert er sich wieder um den Nachwuchs des TVO.

Für das Drittliga-Team ist dagegen in der neuen Saison Jörg Leyens zuständig. Er gilt als akribischer Arbeiter und echter Handball-Fachmann. Leyens hat die – wahrscheinlich nicht einfache – Aufgabe, den TV Oyten zurück in die Spitzengruppe zu führen. Allerdings muss er dies in einer neuen Staffel tun. Der TVO gehört nun der Westgruppe der 3. Liga an. Es warten somit neue sowie unbekannte Gegner und mit Sicherheit eine spannende Spielzeit auf den TV Oyten.

Oberliga Nordsee Männer

Es war durchaus eine Aufbruchstimmung im Umfeld der SG Achim/Baden zu spüren. Besonders vor der im Mai abgelaufenen Saison. Die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Spielzeit, sie waren durchaus berechtigt. Schließlich hatte Trainer Tobias Naumann den einstigen Zweitligisten in der Serie 2016/2017 in der vierten Liga bis auf Platz drei geführt.

Auch in diesem Jahr – so zumindest der Wunsch der Verantwortlichen der SG – sollte es in die Spitzengruppe gehen. Doch die Oberliga sollte sich in der Saison 2017/2018 als unberechenbar erweisen. Die 14 Mannschaften lagen größtenteils auf einem Niveau. Im Grunde konnte jeder jeden schlagen. Das sollte sich gleich zum Auftakt zeigen, als die Naumann-Sieben zu Hause völlig überraschend gegen den Aufsteiger ATSV Habenhausen II verlor. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt war klar, dass alles passen muss, damit die Achimer den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen können.

Sie konnten es nicht. Dafür war die Liga zu ausgeglichen und zu stark. Doch nicht nur dieser Aspekt war dafür verantwortlich, dass die SG Achim/Baden am Ende im Mittelfeld – genauer gesagt auf Rang acht – einlief. Tobias Naumann hatte während der gesamten Saison mit Personalproblemen zu kämpfen. Dennis Summa fiel aufgrund einer Schulterverletzung quasi komplett aus. Für die SG war dies aber auch ein Vorteil: Künftig muss sie stets ohne den Rückraumspieler auskommen. Er wechselt zum Oberliga-Meister SG VTB/Altjührden.

Summa war nicht der einzige Spieler, der verletzt ausfiel. Immer wieder fehlte der eine oder andere Akteur im Aufgebot. Vor allem der Rückraum war häufig betroffen. Daher war Naumann gezwungen, Spieler aufzustellen, die nicht zum Stammkader gehörten. In Neerstedt lief sogar Patrick Denker für eine Partie auf.

Obwohl ein durchwachsenes Jahr hinter Tobias Naumann und Co. liegt, darf es auch als ein erfolgreiches gewertet werden. Denn die Mannschaft trotzte allen widrigen Umständen. Und als es kurz vor dem Schlussspurt darum ging, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einzusammeln, waren die Achimer auf der Höhe und gerieten nicht mehr in den Abstiegssog. Neben dem ATSV Habenhausen II entkamen der Elsflether TB, die HSG Schwanewede/Neuenkirchen und der TV Neerstedt diesem nicht.

In der kommenden Spielzeit dürfte es für die SG Achim/Baden nicht einfacher werden. Das Leistungsvermögen der Liga steigert sich wohl nochmals. Allein schon deshalb, weil mit dem ATSV Habenhausen, OHV Aurich und VfL Fredenbeck gleich drei Mannschaften aus der 3. Liga abgestiegen sind und nun die Nordsee-Liga bereichern. Und auch aus der Verbandsliga stößt mit der HSG Delmenhorst ein Team mit hoher Qualität hinzu. Die SG Achim/Baden muss daher wieder ihr kämpferisches und spielerisches Können, das ohne Zweifel vorhanden ist, zeigen, um dem Abstiegssog wieder rechtzeitig zu entkommen.

Oberliga Nordsee Frauen

Das Wort Abstieg ist beim TV Oyten II ein Fremdwort gewesen. Unter Trainerin Jana Kokot spielte die Drittliga-Reserve eine gute Serie. Der Start der Sieben verlief noch ein wenig holprig. Nach den ersten fünf Spielen stand für das Kokot-Team lediglich ein Sieg zu Buche. Danach legte Oyten immer wieder kleine Erfolgsserien hin. Daher musste sich die Mannschaft nie ernsthafte Gedanken um das Verpassen des Klassenerhalts machen. Dabei mussten am Ende vier Teams die vierthöchste Spielklasse verlassen. Mit 27:25 Punkten landete der TVO auf dem siebten Platz. Das gesteckte Saisonziel – ein Platz im Tabellenmittelfeld – erreichte das Team souverän.

Abgeschlossen wurde die Serie dann so, wie sie begonnen hatte – mit einer Niederlage. Mit diesem Spiel ging zudem die Ära Jana Kokot zu Ende, bevor sie so richtig angefangen hatte. Denn nach nur einem Jahr hat sie ihr Traineramt bei der Drittliga-Reserve wieder abgegeben. Aufgrund beruflicher Verpflichtungen und ihrer Zugehörigkeit zum Drittliga-Kader hatte sie sich zu diesem Schritt entschieden. Im Februar machte Jana Kokot ihre Entscheidung öffentlich. Die Vereinsführung hatte sie jedoch schon früher informiert.

Ein Nachfolger wurde bislang nicht präsentiert. Der Klub ist noch auf der Suche. Dabei dürfte der TV Oyten für seine zweite Mannschaft wieder ein gutes Team zur Verfügung haben. Zwar haben einige Spielerinnen den TVO verlassen, doch um Verstärkung muss dem Team nicht bange sein. So hatte die langjährige Drittliga-Spielerin Jacqueline Nowak bereits angedeutet, künftig in der Oberliga aufzulaufen. Zudem stoßen einige Talente aus dem Jugend- in den Erwachsenenbereich. Bleibt nur noch abzuwarten, wer künftig auf der Trainerbank bei den „Vampires“ Platz nimmt.

Jugend-Bundesliga

Das hat es im Landkreis Verden noch nie gegeben. Erstmals war er in der Beletage des deutschen Nachwuchs-Handballs vertreten – und zwar durch den TV Oyten. Die Premiere im Oberhaus wird wohl auf ewig allen Beteiligten in Erinnerung bleiben. Denn es kamen die ganz großen Namen des deutschen Handballs in die Pestalozzihalle: der THW Kiel, die SG Flensburg-Handewitt, die Füchse Berlin und der SC Magdeburg – auf diese Klubs traf das Team von Trainer Thomas Cordes.

Am Ende wurde es „nur“ Platz zehn in der Zwölferstaffel. Dennoch: Die Premiere im Oberhaus war ein Erfolg für den TVO. Die Stimmung bei den Heimspielen war prächtig und die Leistungen stimmten größtenteils auch. Vor allem im Heimspiel gegen den THW Kiel. Klaus Dieter Petersen, früherer deutscher Nationalspieler und jetziger Coach der Jung-Zebras, staunte nicht schlecht, als seine Mannschaft mit 25:27 in der rappelvollen Pestalozzihalle unterlag.

Und die Bundesliga-Teilnahme wird keine Eintagsfliege bleiben. Denn erst vor knapp einer Woche hat sich die Cordes-Crew ein zweites Mal für das Oberhaus qualifiziert. Mit der Erfahrung aus dem ersten Jahr dürfte der TVO eine noch bessere Rolle in der Bundesliga spielen. Wobei der Klub erst noch abwarten muss, in welcher Staffel er antritt.

Allerdings sollte man sich mit dem Gedanken anfreunden, dass die kommende Bundesliga-Saison wahrscheinlich die letzte für Oyten sein wird. Zwar leisten Cordes und Co. weiter sehr gute Nachwuchsarbeit, doch der Deutsche Handballbund verfolgt mit der Liga andere Ziele. Die Anzahl der Staffeln soll von vier auf zwei reduziert werden. Somit würden sich auch weniger Mannschaften Bundesligist nennen dürfen. Die Chancen, dass kleine Vereine wie der TV Oyten sich dann noch ein Ticket sichern, wären ziemlich gering. Doch gerade deshalb sollten die Jungs aus Oyten und ihre Fans die nächste Saison noch einmal so richtig genießen.