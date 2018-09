Aykut Kaldirici schoss den TSV Achim mit 1:0 gegen Oyten in Führung. (Björn Hake)

Oyten. In der Fußball-Kreisliga nimmt der TSV Achim langsam Fahrt auf. Nachdem der Mitfavorit auf den Titel aus seinen ersten drei Spielen nur einen Punkt geholt hatte, verbuchte er am Donnerstagabend den zweiten Sieg in Serie. Beim TV Oyten II gewann das Team von Sven Zavelberg mit 4:0 (2:0) und kletterte auf Rang fünf der Tabelle.

„Unter dem Strich bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft nicht unzufrieden. Gegenüber der 0:9-Pokalpleite gegen Achim haben wir uns erheblich gesteigert. Die Niederlage ist auf individuelle Fehler zurückzuführen“, sagte Detlef Meyer. Oytens Trainer sah eine spielerisch starke Achimer Elf, die nach 25 Minuten erstmals einen Angriff durch Aykut Kaldirici erfolgreich abschloss. Zehn Minuten später war Patrick Spitzer zur Stelle und erzielte aus der Distanz das 0:2.

Nach der Halbzeit hatte der TVO seine beste Phase. Eine erwähnenswerte Tormöglichkeit erarbeitete sich die Mannschaft von Meyer jedoch nicht. Besser machte es das Team von Zavelberg, welches nach einer Stunde in seinen Rhythmus zurückfand. Einen schweren Fehler der TVO-Defensive bestrafte Patrick Ehrhardt mit dem 0:3. Als sich Oytens Maurice Grassee ein Foul erlaubte, obwohl er bereits verwarnt war, schickte ihn der Unparteiische mit der Ampelkarte unter die Dusche (75.). „Mit nur neun Feldspielern war das Spiel gelaufen“, sah Meyer seine Schützlinge in Unterzahl auf verlorenem Posten. Per Foulelfmeter gelang Patrick Bormann der 4:0-Schlusspunkt (80.).

„Es war nicht unser bestes Spiel. Phasenweise agierte meine Elf zu hektisch. Der Erfolg geht jedoch völlig in Ordnung“, sagte Zavelberg, dessen Mannschaft die Durststrecke offensichtlich überwunden hat. Das will der TSV am Sonntag ab 15 Uhr im Stadtderby beim TB Uphusen II unter Beweis stellen.