Spielte nur, weil für ihn kein Ersatz gefunden wurde und siegte dann zweifach gegen Ritterhude: Oytens Arne Fichtner. (Björn Hake)

In der Tischtennis-Landesliga sammelt der TV Oyten weiterhin fleißig Punkte. Bei der TuSG Ritterhude II hat sich das Team um Kapitän Peter Igel nun mit 9:4 durchgesetzt. Der Mannschaftsführer richtete zunächst einmal ein großes Dankeschön an Mitspieler Arne Fichtner: „Arne hatte aus nachvollziehbaren Gründen eigentlich schon abgesagt. Da aber kein Ersatzmann aufzutreiben war, hat er den Stress auf sich genommen und seine Spiele durchgezogen. Das zeugt von Teamgeist."

Fichtners Einsatz sollte sich lohnen, denn schon im Doppel holte er an der Seite von Vincent Vogel einen wichtigen Sieg. Auch die Kombination Peter Igel und Franz König scheint immer mehr aufzugehen. Das Duo schlug das Einserdoppel der Gastgeber in fünf Sätzen. Dadurch konnte die 2:3-Niederlage von Oliver Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski verschmerzt werden. Im ersten Einzel traf Peter Igel auf das 13-jährige Talent Laurin Struß. Letztlich setzte sich die Erfahrung Igels sicher durch. „Aber den Jungen muss man auf der Rechnung haben. Für sein Alter spielt er schon recht clever und abgezockt", lobte Igel.

Viel Lob gab es auch für seine Mitspieler. Denn nach der Niederlage von Oliver Helming, der mit dem Spiel seines Kontrahenten nicht zurechtkam, zogen die Gäste mit weiteren Siegen in Folge davon. So drehte unter anderem Vincent Vogel einen 0:2-Satzrückstand abgeklärt noch in ein 3:2. Auch Dirk Chamier von Gliszczynski biss sich in einem komplizierten Match durch. Arne Fichtner bot zudem erneut eine starke Vorstellung und schlug den favorisierten Frank Dohrmann in fünf Sätzen. Anschließend profitierten sowohl Franz König als auch Peter Igel jeweils in Führung liegend von den verletzungsbedingten Aufgaben ihrer Gegner. Zwar kamen die Gastgeber kurzzeitig durch zwei Erfolge noch einmal heran. Dann aber machte Vincent Vogel mit einem weiteren souveränen Auftritt den 9:4-Auswärtssieg perfekt. „Vincent wird immer besser, aber auch insgesamt war es ein richtig gutes Match von uns. Wenn wir am kommenden Wochenende noch punkten, liegen wir voll im Soll", erklärte Peter Igel.