Laut ihres Trainers Andreas Pajer zeigten Melina Burc, Lena Grosser, Leni Schmidt, Valerie Lang, Marlene Ueberück, Silvia Wirth und Insa Marie Müller herausragende Leistungen. Die Mannschaft musste sich lediglich dem späteren Meister aus Lilienthal geschlagen geben – und zwar knapp mit 2:3. Im entscheidenden Duell gewann das Enjoy/Sasu-Team gegen den TV Oyten mit 3:2 und sicherte sich die Vizemeisterschaft. Die U12-Jungen des TV Oyten durften sich zudem über einen dritten Platz freuen.

Im Einzel in der U15 gewann Mert Avanas in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm Bronze. Nino Grämer schnappte sich im gleichen Wettkampf die Silbermedaille. „Beide qualifizieren sich damit für die Norddeutsche Meisterschaft am 11. Juni in Bremen“, sagte Pajer. Robert Döring kämpfte in der Gewichtsklasse über 66 Kilogramm. Er sammelte viel Erfahrung und wurde mit dem Gewinn der Bronzemedaille belohnt.

Im Vorfeld der Landesmeisterschaft traten die Enjoy-Judoka beim Eichhörnchen-Cup an. Lena Grosser erreichte in der U12 den zweiten Platz. Für Celina Taubert war es der erste Wettkampf. Sie wurde auf Anhieb Dritte. Nino Grämer bezwang alle Gegnerinnen und erkämpfte sich die Goldmedaille in der U14 bis 50 Kilogramm.