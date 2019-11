Dank des goldenen Tores von Andrej Edel hat der TV Sottrum beim SV Pennigbüttel in der Fußball-Bezirksliga knapp mit 1:0 (0:0) gewonnen. Sottrums Coach Daniel Mathies sprach seiner Mannschaft im Anschluss ein Lob aus und sah einen verdienten Sieg: „Die Jungs haben es richtig gut gemacht. Wir wussten, dass Pennigbüttel im Prinzip nur mit langen Bällen spielt. Das haben wir gut verteidigt und die Partie über 90 Minuten klar kontrolliert.“ Schon in der ersten Hälfte verpasste Lennart Holzkamm mit einem Kopfball den Führungstreffer. Zudem klärte ein Pennigbütteler Verteidiger in höchster Not vor dem einschussbereiten Andrej Edel, nachdem sich Matthias Michaelis mustergültig durchgesetzt hatte.

Der verdiente Treffer gelang Edel dann in der zweiten Halbzeit. Nach einem Rückpass entschied sich Sottrums Torhüter Tobias Engel für einen langen Schlag auf den gerade zuvor eingewechselten Finn Herwig. Dessen Kopfballverlängerung nutzte Andrej Edel, um mit Tempo am gegnerischen Torhüter vorbeizuziehen und zum Siegtreffer zu vollenden. In der Folge fehlte es am großen Aufbäumen der Platzherren, sodass die Gäste keine Mühe hatten, den verdienten Auswärtssieg ins Ziel zu bringen.