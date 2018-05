Erzielte zum Abschluss der Saison nochmals drei Tore gegen Zeven: Riedes Marvin Just. (Hake)

Zum Kehraus der Bezirksliga-Saison ist den Fußballern des MTV Riede noch einmal ein überzeugender Heimsieg gelungen. Der TuS Zeven wurde verdient mit 5:2 (3:1) bezwungen. Trainer Stephan Hotzan freute sich über den Auftritt seines Teams: „Das Ergebnis ist etwas zu hoch ausgefallen, aber verdient war der Sieg allemal. Mit Blick auf den Abstiegskampf in der Liga brauchen wir uns nichts vorwerfen lassen.“ Schon früh gingen die Platzherren durch Marvin Just in Führung (3.). Bei hochsommerlichen Temperaturen raubte das den noch um den Klassenerhalt kämpfenden Gästen zunächst die Moral. Zwar spielte der TuS Zeven bis zum Strafraum ansehnlich. Doch ab da ließ der MTV Riede absolut nichts zu.

Auf der Gegenseite zeigten sich die Platzherren hingegen enorm effektiv. Per Doppelschlag durch Torben Schumacher und Marvin Just erhöhte das Team auf 3:0 (30./32.). Ein Fehler im Rieder Defensiv-Verbund führte noch vor dem Wechsel zum Zevener Anschlusstor (37.).

Im zweiten Spielabschnitt versuchten die Gäste noch einmal alles. Gleich zweimal scheiterten sie aussichtsreich an MTV-Keeper Marcel Bremer, ehe die Gastgeber wieder eiskalt zuschlugen. Der eingewechselte Elias Witt stellte nach 72 Minuten auf 4:1. Fünf Minuten später erzielte Marvin Just seinen dritten Treffer. Nur noch Ergebniskosmetik war das Tor zum 5:2-Endstand für den zukünftigen Kreisligisten TuS Zeven. „Wir haben eine grandiose Saison mit dem starken fünften Rang vergoldet“, jubelte dagegen Stephan Hotzan.