In der Saison 2013/2014 trug Sascha Nijland schon einmal das Trikot des TSV Daverden. (Udo Meissner)

Er trug das grün-weiße Trikot des TSV Daverden bereits in der Handball-Verbandsliga. In der Saison 2013/2014 lief Sascha Nijland für den Klub auf. Zur kommenden Spielzeit kehrt er zurück. Wahrscheinlich wird er dann wieder für den TSV Daverden in der Verbandsliga spielen. Denn viel fehlt der Sieben von Trainer Ingo Ehlers nicht mehr, um in der Landesliga die Meisterschaft und den Aufstieg perfekt zu machen.

Nijland soll beim TSV vor allem die rechte Angriffsseite verstärken. Er solle mit Lajos Meisloh ein starkes Duo im halbrechten Rückraum bilden, sagte Ingo Ehlers im Gespräch mit unserer Zeitung: „Sascha passt bei uns super in Konzept.“ Die Idee einer Rückholaktion kam dem TSV-Coach, nachdem er sich mit Nijlands Mutter Ela Nijland darauf verständigt hatte, dass sie ab Sommer als Physiotherapeutin in Daverden einsteigt. Ehlers habe dann auch an Sascha Nijland denken müssen – vor allem, weil sich der Linkshänder laut des TSV-Trainers bei seinem aktuellen Klub, dem Oberligisten TuS Rotenburg, nicht mehr richtig wohlfühlt. „Sascha hat dann zwei Probetrainings bei uns absolviert“, erzählte Ingo Ehlers. Und der Rückraumspieler wusste zu überzeugen. Sascha Nijland verließ Daverden im Sommer 2014 in Richtung HSG Varel-Friesland. Danach spielte er beim TV Sottrum, bevor er sich dem TuS Rotenburg anschloss. „Sascha ist beruflich zwar ziemlich eingespannt, aber das geht schon in Ordnung“, sagte Ehlers. „Unsere rechte Angriffsseite ist mit ihm für die Verbandsliga sehr gut aufgestellt.“

Nun wolle sich der Trainer noch darum bemühen, Verstärkung für eine andere Position zu finden. Ehlers: „Wir benötigen noch einen Spieler für den halblinken Rückraum.“