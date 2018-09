Ingo Ehlers bleibt mit seinem neuen Team ungeschlagen. (Björn Hake)

Cluvenhagen. Der Handball-Landesligist TSV Daverden hat nach dem Auftakterfolg gegen die HSG Delmenhorst II (32:27) auch seine zweite Begegnung in der neuen Saison gewonnen. Gegen Aufsteiger TV Schiffdorf kamen die Grün-Weißen zu einem 36:30 (16:13).

Mitentscheidend für den zweiten Sieg im zweiten Spiel war ein Schachzug von Ingo Ehlers. Daverdens Trainer hatte nach 20 Minuten Schiffdorfs Rückraumlinken Joel Hoppe (zehn Tore) einen Sonderbewacher an die Seite gestellt. In der Folge zogen die Hausherren von 11:11 bis zur Halbzeit auf drei Tore davon. Als Daverdens achtfacher Torschütze Boyke Wilkens im zweiten Abschnitt auf 25:16 gestellt hatte, war das Pendel längst zugunsten der Gastgeber ausgeschlagen. Am Ende betrug der Abstand sechs Tore. Trotz der insgesamt 66 Treffer hätten beide Teams die meisten Tore aus dem gebundenen Spiel heraus erzielt, sagte Ingo Ehlers. Beide Mannschaften hätten Respekt vor dem Tempospiel des Gegners gehabt. „Die zweite Welle des TV Schiffdorf hat unser Kreisläufer Boyke Wilkens unterbunden“, meinte Ehlers.

Für den TSV Daverden traf Lajos Meisloh am häufigsten. Neun Treffer wurden für den Rückraumrechtshänder notiert. Nach dem Treffer zum 1:0 durch Simon Bodenstab war das erste Drittel der Partie zunächst ausgeglichen verlaufen. Zwischenzeitlich war die Führung zu den Gästen gewandert – 9:10 (16.). Ingo Ehlers: „Nach Wiederanpfiff haben uns drei schnelle Ballgewinne in die Karten gespielt, davon hat sich die junge Schiffdorfer Truppe nicht mehr erholt.“