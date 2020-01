Cui honorem, honorem. Das ist Latein und heißt auf Deutsch übersetzt: Ehre, wem Ehre gebührt. Unter diesem Motto wurde nun auch wieder den Sportlern des Landkreises Verden Aufmerksamkeit geschenkt. Einmal mehr stand die vom Kreissportbund Verden veranstaltete Ehrung der Meister im Gymnasium am Wall an. Wer eingeladen wurde, der hatte in seiner Sportart im Jahr 2019 mindestens eine Landesmeisterschaft gewonnen, manche auch mehr.

So tauchten in der Liste auch Namen wie Mynou Diederichsmeier auf, die sich nach ihrem Triumph in Balve Deutsche Meisterin der Springreiterinnen nennen darf, oder Stanislav Littich, der zwar bei EM und WM ohne Medaille blieb, dafür aber Doppel-Gold bei der Junioren-DM ergatterte. Doch das sind nur zwei Beispiele von vielen, denn die Liste der Geehrten ist lang. Ganze 152 Athleten aus dem Kreis Verden – von den Junioren bis zu den Senioren – haben sich im abgelaufenen Jahr in ihren jeweiligen Disziplinen Titel erkämpft.

Beinahe so lang wie die Liste der Geehrten ist auch die Liste der Sportarten, in der die verschiedenen Meisterschaften gefeiert wurden. Handball, Kanu, Karate, Kunstrad, Kunstturnen, Leichtathletik, Modern Jazz Dance, Pferdesport, Reiten, Ringen, Rudern, Schießen, Schwimmen, Sportstacking, Tanzen, Tennis und Volleyball: In 17 Sportarten waren die kresiverdener Athleten erfolgreich.