Aladji Barrie vergab eine Chancen und kassierte mit dem TB Uphusen gegen den Heeslinger SC die zweite Heimniederlage in Folge. (Björn Hake)

Fabrizio Muzzicato griff beherzt zu seiner Trinkflasche und nahm einen ordentlichen Schluck aus dieser. Doch es war kein Siegesschluck. Das machte Muzzicatos anschließende Geste deutlich. Er schüttelte mit dem Kopf. Der Grund: Wieder hatte der TB Uphusen im Heimspiel gegen den Heeslinger SC eine gute Chance nicht genutzt. Muzzicatos Geste passte treffend zu diesem Freitagabend. Denn für den Trainer des Fußball-Oberligisten war es ein Abend zum Vergessen. Und das nicht nur aufgrund des Resultats. Uphusen unterlag dem HSC mit 0:2 (wir berichteten).

Die erste schlechte Nachricht hatten die Uphuser am Freitag zu verkünden, als das Spiel gegen Heeslingen noch gar nicht begonnen hatte. Florian Warmer ging es vor dem Anpfiff nicht wirklich gut. Denn es war noch nicht viel Zeit vergangenen, nachdem der Sportliche Leiter des TB Uphusen davon erfahren hatte, dass er und Muzzicato künftig auf einen Spieler nicht mehr bauen können. „Kerem Sahan gehört unserer Mannschaft ab sofort nicht mehr an“, erklärte Warmer seinen Missmut. Der Innenverteidiger, der bei den Uphusern eigentlich zum Stammpersonal gehört, hat sich zu einem Wechsel in die Türkei entschieden. Viel mehr konnte Warmer über die Personalie Sahan nicht sagen. Denn auch er wurde von dem Entschluss komplett überrascht. Kerem Sahan ist bereits der zweite Fußballer, der sich quasi spontan dazu entschlossen hat, den TB Uphusen in dieser Saison den Rücken zu kehren. Der andere hört auf den Namen Dennis Janssen. Er hatte Muzzicato und Warmer bereits seine Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben, läuft nun aber doch für einen anderen Oberligisten auf. Und der gastierte am Freitag im Achimer Westen.

Uphusen fehlt wieder das Glück

Janssen stand bei Heeslingen in der Startelf und hatte seinen Anteil daran, dass noch ein zweiter Aspekt den Uphusern schlechte Laune machte – der Spielverlauf. Der erinnerte phasenweise an den der Vorwoche, als der TBU im Heimspiel gegen Eintracht Northeim die bessere Mannschaft war, aber mit 0:1 verlor. Besonders in Halbzeit eins waren die Gastgeber mehrmals gefährlich vor dem HSC-Tor aufgetaucht. Vor allem war es Stürmer Aladji Barrie, der die Uphuser hätte in Führung schießen müssen. Doch alle Chancen, die der Niederländer hatte, verpufften. „In der ersten Halbzeit hatten wir schon Glück, nicht in Rückstand zu geraten“, sagte Heeslingens Mittelfeldmotor Oliver Warnke. Der frühere Leistungsträger des TSV Etelsen und seine Teamkollegen hatten zwar auch einige Offensivaktionen, hätten sich aber keineswegs beschweren dürfen, wenn sie mit einem Rückstand in die Kabine gegangen wären.

Den schwungvolleren Start in die zweite Hälfte erwischten dann die Gäste. Sie bauten zunehmend Druck auf, verstanden es aber nicht, gefährliche Chancen zu erspielen. Eine Möglichkeit kam dann aber doch zu Stande – und zwar in dem Moment, als der TBU die Partie wieder in den Griff bekam. Einen blitzschnellen Konter schlossen die Heeslinger mit dem 1:0 ab. Marco Sobolewski schob den Ball ins Tor. Der TBU versuchte danach alles, den Ausgleich zu erzielen. In der Nachspielzeit ging bei den Standards auch Keeper Christian Ahlers-Ceglarek mit nach vorne. Daher sollte dann auch das zweite Gegentor fallen. Nach einem Ballverlust schaffte es Ahlers-Ceglarek nicht schnell genug zurück in seinen Kasten, Sobolewski schoss das Spielgerät ins leere Tor. „Dieser Treffer ist natürlich geschenkt“, sagte Muzzicato. „Für mich war das ein Kampfspiel. Fußballerisch habe ich bei Heeslingen keine klare Linie gesehen. Aber die machen eben das 1:0 und wir nicht.“

Endgültig wurde der Abend zu einem, den die Uphuser schnellstmöglich vergessen wollen, schon vor dem 0:2. Denn Kapitän Ole Laabs sah die Gelb-Rote Karte und muss nun im kommenden Heimspiel gegen Tündern zuschauen muss.