Svenja Kristen ist eine von fünf Rückraumspielerinnen beim TVO. (Björn Hake)

Das war knapp – nur hauchdünn sind die Handballerinnen des TV Oyten III in der vorigen Saison dem Abstieg entronnen. Ein Zähler betrug der Vorsprung am Ende auf den Kreisrivalen TSV Morsum, der als Drittletzter der Tabelle den bitteren Gang in die Landesklasse antreten musste. Nach dem Klassenerhalt hat es bei der Drittvertretung der "Vampires" einen Umbruch gegeben. Torfrau Manuela Kirst hat ebenso ihre Karriere beendet wie die Rückraumspielerinnen Imke Hidde, Maike Röpke und Eva Schmidt.

Aber nicht nur auf, sondern auch neben dem Spielfeld wird der TV Oyten III in der Saison 2018/2019 ein anderes Gesicht haben. Anstelle von Isabel Schacht wird dann Peter Bartniczak die Kommandos geben. Der gebürtige Dortmunder kehrt nach einem einjährigen Ausflug nach Bremen zu den Männern der HSG Lesum/St. Magnus in den Landkreis Verden zurück. In der Spielzeit 2016/2017 hatte der in Oyten wohnende Übungsleiter gemeinsam mit Sören Blumenthal die männliche A-Jugend des TV Oyten in der Verbandsliga gecoacht.

515 Tore hat der TV Oyten III in der vorigen Saison erzielt. 212 davon gingen auf das Konto von Imke Hidde, Eva Schmidt und Maike Röpke. Auf den ersten Blick hat der Kader des TV Oyten somit einiges an Qualität verloren. Die abhandengekommene Angriffspower will Peter Bartniczak ("Wir haben auch andere Spielerinnen, die Tore werfen können") in erster Linie mit dem verbliebenen Personal auffangen. Der 62-Jährige werde sich überraschen lassen, wer zuerst den Sprung aus dem Schatten schafft. Mit Svenja Kristen, Vivien Rojahn, Maike Hemmerich, Janna Buschmann und Resa Martens sind noch fünf gelernte Rückraumspielerinnen im Kader verblieben. Gute Chancen auf einen Platz in der Aufbaureihe dürfen sich laut Coach Peter Bartniczak zudem Merle Blumenthal und Alena Böttjer ausrechnen.

Trotz der Abgänge von Manuela Kirst und Karen Haase (nur noch Stand-by) hat der TV Oyten III zwischen den Pfosten keine Sorgen: Cora Schumacher und Tanja Gotthardt werden dort mit Arnaka Nawrocki ein Trio bilden. Während Schumacher nach einer Handball-Pause wieder einsteigt, war Gotthardt zuletzt in der abgemeldeten vierten Mannschaft aktiv. Neu sind die Namen Vivien Brandt und Lena Fußbroich im Aufgebot des einzigen Frauen-Landesligisten aus dem Landkreis Verden. Beide Spielerinnen, erklärt Peter Bartniczak, seien am Kreis und auf Außen unterwegs.

In Sachen Saisonziel gibt sich Oytens Trainer realistisch. Man wolle möglichst schnell genügend Punkte für den anvisierten Klassenerhalt sammeln, sagt Peter Bartniczak. Zum Auftakt der Punktrunde bekommt es der TV Oyten am 9. September mit einem Aufsteiger zu tun: Die Leher Turnerschaft aus Bremerhaven kommt in die Pestalozzihalle. Bis dahin soll auch Jaane Buschmann wieder fit sein. Die ehemalige Bassenerin war beim Vorbereitungsturnier des TSV Morsum umgeknickt. Eine Woche später folgt ein weiteres Heimspiel gegen die HSG Delmenhorst. Ein guter Start in die Saison könnte für den TV Oyten III schon die halbe Miete sein.

Weitere Informationen

Abgänge: Manuela Kirst, Imke Hidde, Meike Röpke, Eva Schmidt (alle Laufbahnende), Karen Haase (Stand-By), Madina Zarkaneh (HSG Cluvenhagen-Langwedel)

Zugänge: Cora Schmacher (Handballpause), Tanja Gotthardt (4. Mannschaft), Vivien Brandt (Pause - ATSV Habenhausen II), Lena Fußbroich (Pause - HG Bremerhaven)

Restkader: Aranka Nawrocki - Maike Hemmerich, Svenja Kristen, Alena Böttjer, Resa Martens, Vivien Rojahn, Merle Blumenthal, Helena Marks, Daniela Quest, Jaane Buschmann, Bea Junge, Jessica Dukat

Trainer: Peter Bartniczak (neu)

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: VfL Horneburg, TuS Komet Arsten, TSV Altenwalde PRÜ