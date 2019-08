Vor drei Jahren standen Moritz Wanke, Ole Sagajewski und Artem Tscherwinski (v. l.) der SVG Lüneburg in Bremen gegenüber. (hansepixx)

Baden. Die Zuschauerzahl ist stattlich gewesen. Mehr als 600 wollten sich diese Partie nicht entgehen lassen. Der TV Baden – frischgebackener Aufsteiger in die 3. Liga – duellierte sich in der Bremer ÖVB-Arena mit dem Volleyball-Bundesligisten SVG Lüneburg. Die Begegnung sollte als Appetitmacher für das darauffolgende Länderspiel zwischen Deutschland und Tschechien dienen. Mittlerweile ist dieses Ereignis – ein wichtiges in der Erfolgsgeschichte des TV Baden – drei Jahre alt. Und nun sehen sich die beiden Teams wieder: An diesem Freitag gastierten die Lüneburger in der Lahofhalle. Angepfiffen wird das Testspiel um 18.30 Uhr.

Der Austragungsort ist im Jahr 2019 aber längst nicht der einzige Unterschied. Zwar dient das Spiel auch dieses Mal als Appetitmacher. Jedoch soll es jetzt vor allem Lust auf die Saison 2019/2020 machen und nicht auf ein Länderspiel. Und es gibt noch einen weiteren – wesentlich größeren – Unterschied zum ersten Duell: Die Badener sind der 3. Liga mittlerweile entflohen. Nach ihrem erfolgreichen ersten Jahr in der 2. Bundesliga Nord, in dem sie am letzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht hatten, stehen sie nun kurz vor dem Start in ihre zweite Saison im Unterhaus. Und auch die SVG Lüneburg hat sich verändert. Die Mannschaft um Trainer Stefan Hübner, der auch schon 2016 in der ÖVB-Arena an der Linie stand, hat sich in der Bundesliga zu einem echten Spitzenteam entwickelt.

Friedrichshafen zweimal Stolperstein

Die „Lünehünen“ haben gerade erst ihre erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte hinter sich: Die Bundesliga-Hauptrunde schloss die SVG als Vierter ab, in den Play-offs schafften es die Niedersachsen bis ins Halbfinale. Dort kam dann das Aus gegen den VfB Friedrichshafen. Auf den Klub vom Bodensee traf Lüneburg auch im DVV-Pokal – und zwar im Finale. Vor mehr als 10 000 Zuschauern in der Mannheimer SAP-Arena unterlagen die Lüneburger dem VfB jedoch. „Es kommt eine wirklich tolle Mannschaft nach Baden. Es wird mit Sicherheit sehr schönen Volleyball in unserer Halle geben“, sagt Badens Trainer Fabio Bartolone voller Vorfreude.

Peter-Michael Sagajewski, Manager des TV Baden, ist ebenfalls überglücklich, dass er am Freitag das Topteam begrüßen darf. Für ihn steht fest, dass der Bundesligist noch nicht am Ende seiner Entwicklung steht: „Auf absehbare Zeit wird Lüneburg in der Bundesliga um die Meisterschaft mitspielen.“

Und bei aller Vorfreude auf das Duell in der Lahofhalle erinnert man sich in Baden an das erste Aufeinandertreffen mit der SVG gerne zurück – und das auch aus sportlichen Gründen. Zwar setzte es für den damaligen Drittliga-Neuling die erwartete 0:3-Niederlage, doch die Badener machten es den Salzstädtern vor allem im ersten Satz ziemlich schwer. Das Team, das damals noch vom jetzigen Manager gecoacht worden war, hielt diesen Durchgang ziemlich lange offen. Immerhin 20 Punkte gelangen Baden in Satz Nummer eins. Sagajewski und Bartolone hoffen insgeheim darauf, dass es ihrem TVB auch diesmal gelingt, einem Satzgewinn nahezukommen. Die beiden Macher des Zweitligisten betonen aber auch, dass das Resultat im Hintergrund steht. „Wir stecken mitten in der Vorbereitung auf die Saison. Da wird noch nicht alles funktionieren. Zudem gilt es auch, dass wir unsere neuen Spieler Simon Bischoff und Lewin Probst weiter in unser Spiel integrieren“, sagt der Italiener. „Wenn wir dann aber wirklich einen Satz gewinnen sollten, wäre das einfach nur wunderschön.“

Bartolone will seiner Mannschaft gleichfalls mit auf den Weg geben, dass sie den Vergleich mit dem Bundesliga-Spitzenteam genießen soll. „Solch ein Spiel erlebt man nicht alle Tage. Für alle ist das eine große Motivation“, findet Bartolone, der im Septemer mit dem TVB in seine zweite Spielzeit geht. „Wir können darüber hinaus viel Erfahrung für die neue Saison mitnehmen.“

Zur Sache

Infos zu den Ticketpreise

Für das Testspiel zwischen dem Zweitligisten TV Baden und dem Bundesliga-Team der SVG Lüneburg gibt es zwei Preisstufen bei den Eintrittskarten. Der reguläre Ticketpreis beträgt am Freitagabend fünf Euro. Es werden aber auch Karten für zwei Euro angeboten.