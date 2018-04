Karsten Krone spielt mit der SG Achim/Baden II eine starke Saison. (Björn Hake)

Die SG Achim/Baden II kann den Sprung in die Verbandsliga Nordsee weiterhin aus eigener Kraft schaffen. Vor dem Heimspiel gegen die HSG Stuhr haben die Männer um Trainer Karsten Krone als Tabellenzweiter zwar einen Zähler weniger auf dem Konto als Spitzenreiter VfL Fredenbeck III aber eben auch drei mehr als der VfL Horneburg auf Platz drei. Da Fredenbeck für den Aufstieg nicht infrage kommt, kann die Spielgemeinschaft sich in den verbleibenden sechs Partien noch einen Patzer erlauben.

Allerdings: Das Restprogramm hat es in sich. Auf die Krone-Sieben warten noch schwierige Auswärtsaufgaben. In der Fremde geht es unter anderem noch gegen den TSV Daverden und den VfL Fredenbeck III. Auch die HSG Stuhr muss zu den Schwergewichten der Liga gezählt werden. Trainer Sven Engelmann, der seinen Vertrag bei den Stuhrern um ein Jahr verlängert hat, rechnet sich in der Badener Lahofhalle eine Außenseiterchance aus. Seine seit vier Spielen ungeschlagene Mannschaft, erzählt Engelmann, sei in den vergangenen Wochen gereift. Personell hat Krone keine Probleme.

Der Anpfiff ertönt am Freitag um 20.30 Uhr in Baden.