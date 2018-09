Ist derzeit nach eigener Aussage komplett von der Rolle: Corinna Völker. (Hake)

Beverstedt-Hollen. Lang, lang ist's her – genau gesagt am 4. März 2017. Damals verloren die Tischtennis-Damen des TSV Holtum (Geest) mit 3:8 gegen den SV Werder Bremen. Es sollte ihre letzte Niederlage in der Landesliga Lüneburg für lange Zeit bleiben – bis jetzt. Im zweiten Spiel der laufenden Saison unterlagen die Holtumerinnen beim TSV Hollen II mit 5:8.

Die gesamte vergangene Spielzeit blieb Holtum ungeschlagen, verbuchte 15 Siege und ein Remis in 16 Partien. Nun kehrte das fast schon vergessene Gefühl zurück. „Wir wussten, dass es irgendwann mal wieder soweit sein würde“, sagte Corinna Völker, Holtums Nummer vier. Den Damen war bewusst, dass die Liga in dieser Saison stärker sein würde, was mit ein Grund war, warum auf den Aufstieg verzichtet wurde. „Zudem waren wir letzte Saison alle topfit“, betonte Völker. Das war gegen Hollen II nicht der Fall. Anja Meier ging grippegeschwächt in die Partie gegen den Verbandsliga-Absteiger. Immerhin verbuchte sie einen Sieg bei drei Matches. Das konnte Völker nicht von sich behaupten, sie verlor all ihre drei Duelle. Das Problem: der Ball. „Es wird von Zelluloid auf Plastik umgestellt und ich komme damit noch überhaupt nicht zurecht. Hollen spielt aber noch mit den alten Bällen, was mir eigentlich hätte liegen sollen. Aber wir haben uns gerade erst mit den neuen Bällen eingespielt. Ich bin einfach komplett von der Rolle“, zeigte sich Völker selbstkritisch.

Neben der generellen Niederlagen-Premiere musste Holtum (Geest) auch eine weitere erfahren: Beide Doppel gingen verloren. Das hatte es in der Vorsaison ebenfalls nicht gegeben. Da half auch die starke Leistung von Spitzenspielerin Heike Wahlers, drei souveräne Siege, nichts.