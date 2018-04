Sein Treffer zum 1:2 sollte die Wende im Spiel gegen Lilienthal-Falkenberg sein: Langwedels Faruk Senci (rechts). (Focke Strangmann)

Für beide Teams ist das 3:3 (0:2) in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 zu wenig, für den gastgebenden FSV Langwedel-Völkersen im Abstiegskampf und für den SV Lilienthal-Falkenberg nach dem Spielverlauf. Während Langwedel weiter den Blick Richtung Abstiegsplätze richten muss, stehen für Lilienthal harte Zeiten in den kommenden Englischen Wochen an.

"Wenn man mir vor dem Spiel gesagt hätte, wir fahren trotz unserer angespannten Personaldecke mit einem Zähler aus Langwedel nach Hause, wäre ich zufrieden gewesen. Nach dem Spielverlauf bin ich aber sogar ein wenig enttäuscht, hier war für uns mehr drin", bilanzierte Lilienthals Trainer Rüdiger Mohr. Von Anfang an dominierten die Gäste das Geschehen, machte die Räume geschickt zu und ließen die Platzherren nicht ins Spiel kommen. Langwedel startete mit einer Dreierkette, das sollte sich aber bereits nach 16 Minuten als taktischer Fehlgriff erwiesen haben. Denn dann wurde klar, wie einfach Fußball sein kann. Gäste-Torwart Stephen Asare Osei schlug das Leder über den gesamten Platz, den einmal aufgekommenen Ball köpfte Jules-Bertrand Bingana aus elf Metern über FSV-Keeper Moritz Nientkewitz zur 1:0-Gäste-Führung. Dabei machte weder die zu hoch stehende Dreierkette noch Nientkewitz eine glückliche Figur.

Als 120 Sekunden später Timo Engberts ein Fehlpass unterlief, schien die Partie schon zugunsten der Gäste entschieden zu sein. Philipp Derwall erhöhte per Flachschuss auf 2:0. Wer dachte, der FSV Langwedel-Völkersen hätte jetzt verstanden, worum es im Abstiegskampf geht, sah sich getäuscht. Bis zur Halbzeit dominierte der SV Lilienthal-Falkenberg die Partie nach Belieben und verpasste es sogar, das Ergebnis zu erhöhen. Zu viele Ungenauigkeiten kennzeichneten das Spiel des FSV, während sich die Lilienthaler auf das Reagieren beschränkten. Das machten sie allerdings ausgezeichnet und schalteten nach Ballgewinn blitzschnell um. "Wir können froh sein, dass es zum Seitenwechsel nur 0:2 stand", gab Langwedels Trainer Dariusz Sztorc zu, "allerdings hatte ich in der Kabine auch nicht den Eindruck, als ob wir das Ding noch drehen wollten oder konnten."

Doch der Coach der Gastgeber konnte sich auf seine Mannen verlassen, denn schon kurz nach Wiederanpfiff setzte sich Faruk Senci geschickt durch und verkürzte auf 1:2 (50.). "Dies war der Knackpunkt, danach haben wir endlich Druck ausüben können, auch taktisch hat sich mein Team gut verhalten", lobte Sztorc. Als Daniel Throl es gleich mit drei Abwehrspielern aufnahm, verpasste der Stürmer den Punkt für den rechtzeitigen Abschluss. Doch die Gäste taten dem FSV-Stürmer einen Gefallen. Mit dem Rücken zum Tor stehend holte Tom Meierdirks ihn von den Beinen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Faruk Senci mit Mühe, Lilienthals Keeper war noch dran, doch der Ball trudelte dennoch ins Netz (69.). Wenig später hatte Bastian Heimbruch dann sogar die Führung der Gastgeber auf dem Fuß (73.).

In der 78. Minute funktionierte bei den ansonsten rapide abbauenden Gästen das Erfolgsrezept aus Durchgang eins nochmals. Ein langer Pass von Philipp Derwall erreichte Jules-Bertrand Bingana, der nicht lang zögerte und trocken aus 14 Metern zum 3:2 für Lilienthal traf. Die Platzherren warfen nun alles nach vorne. Und wurden belohnt: In der Nachspielzeit vollendete Daniel Throl eine von Timo Engberts auf der linken Angriffsseite über Bastian Heimbruch eingeleitete Kombination zum verdienten 3:3 (90.+2). "Wenn das so weiter geht, habe ich bald keine Haare mehr", scherzte Dariusz Sztorc. "Eigentlich hatte ich das Gefühl, wir reißen gar nichts mehr, und dann kommt meine Mannschaft so zurück und holt noch einen Punkt." Für Gäste-Coach Rüdiger Mohr war das Ergebnis auch schlecht einzuschätzen: "So, wie das Spiel zu Anfang gelaufen ist, musst du hier mit einem Sieg wegfahren. Allerdings sind wir nach einer Stunde Spielzeit völlig eingebrochen und haben trotzdem noch einen Punkt gerettet. Und das mit nur sechs Stammspielern, das ist schon eine gute Leistung meines Teams."