War sprachlos und angefressen nach dem desolaten Auftritt seines MTV Riede beim FC Hambergen: Coach Stephan Hotzan. (Björn Hake)

Langwedel/Hambergen. Den Abend des 25. Aprils 2018 dürften Dariusz Sztorc und Stephan Hotzan ganz schnell vergessen wollen. Die beiden Fußball-Coaches erlebten mit ihren Bezirksliga-Teams – FSV Langwedel-Völkersen und MTV Riede – einen ganz bitteren Abend. Während Sztorc mit dem FSV eine deutliche Heimniederlage gegen den TuS Bothel hinnehmen musste, geriet Riede vollends unter die Räder. Vom Titelanwärter FC Hambergen kehrte der MTV mit einer richtigen Packung wieder.

FSV Langwedel-Völkersen - TuS Bothel 0:3 (0:2): Die Gastgeber hätten mit drei Punkten den Anschluss an das Tabellenmittelfeld schaffen können. Doch genau das scheint das Problem zu sein. "Wir sind gut beraten, wenn wir mit diesem hätte, wenn und aber aufhören. Wir müssen einfach punkten, fertig", fordert ein angefressener Sztorc. Der sah nämlich gegen Bothel einen desolaten Auftritt seines Teams ab der 25. Minute. "Bis dahin sah alles gut aus. Aber plötzlich spielen wir nur noch ängstlich und begehen einen Fehlpass nach dem anderen. Ich bin selbst noch angeschlagen davon, noch kann ich mir diese Formschwankungen nicht erklären."

Nachdem die Langwedeler die Spielkontrolle verloren hatten, dauerte es auch nicht mehr lange, ehe die Gäste durch Sebastian Wichern in Führung gingen (35.). Den nächsten Nackenschlag setzte es noch vor der Pause: Bastian Hollmann verwandelte einen Foulelfmeter (45.+2). Auch die zweite Hälfte sollte kein Lächeln mehr in Sztorcs Gesicht zaubern, im Gegenteil: "Bereits nach dem 0:1 hängen die Köpfe, das ist kein Abstiegskampf. Wir sind als ein Absteiger aufgetreten", wählte der Coach zunächst drastische Worte, relativierte diese aber noch etwas. "Ich will aber auch nicht alles schwarz malen, doch wir müssen wieder punkten."

FC Hambergen - MTV Riede 7:0 (4:0): "Ich bin sprachlos." So lautete Stephan Hotzans erster Kommentar zum Auftritt seiner Mannen in Hambergen. Was ihn sprachlos machte, war das Auftreten seiner Mannen nach dem 0:2 (13.). "Das war Arbeitsverweigerung", wurde der Coach deutlich. So würde er seine Spieler nicht kennen, so werde er das Spiel auch nicht stehen lassen. Denn das 0:2 war nur der Anfang vom Ende. In Minute acht fiel das 0:1, das 0:3 folgte in Minute 31 durch ein Eigentor von Luca-Philipp Johanningmeier, ehe Hambergen noch vor der Pause auf 4:0 stellte (41.).

"Man kann ja verlieren wie gegen Verden, da hatten wir zumindest eine vernünftige Einstellung. Diesmal nicht, diesmal fehlten Einstellung und Körpersprache. Vielleicht fehlt die letzte Einstellung, weil die Saison quasi durch ist, aber das lasse ich nicht gelten", betonte Hotzan. In der Pause hätte er bis auf Keeper Carsten Pape alle Mann ausgewechselt. "Das ist schon bezeichnend, wenn bei solch einem Ergebnis der beste Mann der Torwart ist." Doch auch Pape konnte die Gegentreffer fünf (59.), sechs (67.) und sieben (84.) nicht verhindern.