Einmal mehr hatte die Kampfgemeinschaft Enjoy Judo/OT Bremen Personalnot. (FR)

Die nicht vorhandene Chance nutzen. Das war die Devise der Kampfgemeinschaft Enjoy Judo/OT Bremen für den dritten Kampftag der Niedersachsenliga. Nicht vorhanden war die Chance, da einmal mehr arge Personalnot bei der KG herrschte. Und die war im Endeffekt nicht zu kompensieren, weshalb jeweils 2:5-Niederlagen gegen Gastgeber Garbsen und auch gegen Stade hingenommen werden mussten.

Elf Absagen und ein Todesfall

Die Vorzeichen standen so schlecht wie nie zuvor. Drei Top-Kämpfer sagten im Vorfeld kurzfristig ab. Zudem erreichte die Trainer Andreas Pajer und Sascha Steudel eine schockierende Nachricht: Ein Mannschaftskollege verstarb im Alter von 43 Jahren. „Diese Situation hatten wir noch nie. Elf verletzte Kämpfer und dann noch ein Todesfall. Doch absagen konnten wir nicht, da es uns sonst noch eine Strafgebühr von 250 Euro gekostet hätte“, berichtete Andreas Pajer.

Entsprechend machte sich eine Rumpftruppe auf den Weg nach Garbsen. Und die wollte dennoch Zählbares mit auf den Heimweg nehmen. Als „respektabel“ bezeichnete Coach Pajer dann das Ergebnis gegen Garbsen, aber eben nicht als hervorragend oder Ähnliches. Denn einzig Andrej Struse und Marc Oliver Guzek punkteten – 2:5-Niederlage. Es folgten ohne Pause die Kämpfe gegen Stade. Und erneut blieb der KG das Glück verwehrt und es setzte die nächste 2:5-Pleite. Erneut war es Guzek, der seinen Kampf erfolgreich bestritt. Zusätzlich gelang das jedoch nur Sven Krüger.

„Hätten wir anders aufgestellt, wäre gegen Stade durchaus ein 4:3 möglich gewesen. Doch in dieser Situation ist das wie ein Lotteriespiel“, sagte Pajer, der zugleich zum Resümee und Ausblick ansetzte: „Das war eine bittere Stunde in unserer Judolaufbahn, aber der Spruch ‚never give up‘ passte zu unserem Team. Jetzt hoffen wir auf die Genesung einiger Kämpfer, um am letzten Kampftag noch zu bestehen. Ob wir unter diesen Umständen die Liga halten können, ist aber fraglich. Die Landesliga 2019 ist sehr stark besetzt.“