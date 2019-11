Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel bei der SG Achim/Baden keine Grenzen. Denn der erste Saisonsieg wurde eingefahren. (Ingo Wächter)

Achim. Ein letztes Mal mussten sie noch zittern und die Luft anhalten: die Handballer der SG Achim/Baden. Im Heimspiel gegen den Elsflether TB hatten die Gäste die finale Chance, noch einen Treffer zu erzielen. Nach dem Schlusspfiff führte ETB-Spieler Florian Doormann einen direkten Neunmeter aus. Nur selten entsteht aus solchen Situationen ein Tor. Und so sollte es auch am Sonnabend sein. Doormanns Wurf blieb im SG-Block hängen. Und dann – grenzenloser Jubel. Die SG feierte den Moment, den sie sich so sehr herbeigesehnt hatten: Das Schlusslicht der Oberliga Nordsee feierte den ersten Saisonsieg. Mit 21:20 (11:11) haben die Achimer den Tabellenvorletzten aus der Wesermarsch förmlich niedergerungen.

Während um ihn herum ausgelassen in der vollbesetzten Gymnasiumhalle gejubelt wurde, saß SG-Coach Tobias Naumann allein auf der Bank. Er musste das Geschehene erst einmal sacken lassen. Es war Naumann anzusehen, was er in den vorigen 60 Minuten durchgemacht hatte. Zwei Wochen lang hatte der Trainer seine Mannschaft intensiv auf dieses Spiel vorbereitet. Denn das Ziel war klar: Die Negativserie – die SG Achim/Baden hatte die ersten acht Saisonspiele verloren – sollte gegen den Aufsteiger mit aller Macht beendet werden.

SG verspielt Vier-Tore-Führung

Der Weg zum Sieg war jedoch dramatisch. Denn viel fehlte nicht und die Achimer hätten die nächste große Enttäuschung erlebt. Phasenweise führten die Gastgeber im zweiten Durchgang mit vier Toren. So auch zwölf Minuten vor Schluss – 18:14. In dieser Phase drehte Florian Doormann jedoch mächtig auf. Nachdem er für mehrere Minuten angeschlagen auf der Bank saß, kam er wieder auf das Feld und brachte sein Team zurück ins Spiel. Fast im Alleingang brachte er den ETB zum 18:18-Ausgleich.

Nun wurde die Partie für die Naumann-Sieben zur reinen Nervenschlacht. Viele gute Chancen wurden vergeben, dennoch gingen die Gastgeber mit 21:19 in Führung. Doormann traf rund eine Minute vor dem Schlusspfiff zum 20:21. Danach trieben es die Achimer auf die Spitze: Bei ihrem letzten Angriff vertändelten sie den Ball, sodass Elsfleth doch noch die Möglichkeit zum Ausgleich bekam. Schlussendlich stand diesem der Block der SG im Wege.

Tobias Naumann brauchte nach dem erlösenden Schlusspfiff einige Minute, um die Worte zu finden. „Beim 18:14 hatten wir eine richtig gute Phase. Leider geht uns die dann verloren. Da merkt man, dass uns in solchen Situationen die Routine fehlt“, sagte Naumann. Die Routine konnte aber auch nicht vorhanden sein: Denn nach dem Seitenwechsel schickte Naumann vor allem seine junge Garde auf das Feld. Erfahrene Spieler wie Florian Block-Osmers oder Kevin Podien unterstützten das Team von der Bank aus. Als die Partie zu kippen drohte, kamen aber auch die Routiniers wieder zum Einsatz. „Was man heute loben muss: Die Jungs haben sich toll aus der Schwächephase herausgearbeitet. Das war schon bemerkenswert.“

Dass er seiner jungen Garde über weite Strecken das Vertrauen schenkte, sei durchaus geplant gewesen. „Nach den all den Niederlagen mussten wir schließlich etwas Besonderes machen“, erklärte Naumann seine Entscheidung. „An diesem Erfolg haben alle einen riesigen Anteile. Man hat gemerkt, dass ein echtes Team auf dem Feld stand. Obwohl doch einige Fehler gemacht worden sind.“

Ein Achimer, der nahezu fehlerlos spielte, war Torhüter Arne von Seelen. Es war dem Keeper zu verdanken, dass sich die SG nach Spielende überhaupt ins Glück blocken durfte. Denn bevor dem ETB der Neunmeter zugesprochen wurde, parierte von Seelen einen freien Wurf der Gäste. Im letzten Moment bekam er sein Bein nach oben und der Ball segelte Sekunden vor dem Abpfiff ins Seitenaus.

Während sein Trainer erst einmal die Einsamkeit suchte, war von Seelen mittendrin im Jubelkreis, atmete dann aber auch tief durch. „Als wir mit 18:14 geführt hatten, wurden wir vorne zu behäbig und machen es wieder spannend. Aber das ist nun einmal Abstiegskampf“, urteilte der Keeper. „Wir dürfen uns aber auch nichts vormachen. Es ist jetzt nicht alles gut, weil wir gewonnen haben.“ Lobende Worte richtete Arne von Seelen auch an die Zuschauer, die die SG über 60 Minuten enthusiastisch anfeuerten: „Genau diese Unterstützung brauchen wir jetzt.“