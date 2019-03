Der TV Baden (rote Trikots) war in der Achimer Gymnasiumhalle von keiner anderen Mannschaft zu bremsen. (Sebi Berens)

Es gibt sie immer wieder – Teams, die sich im Laufe eines Wettbewerbs stetig weiterentwickeln. Gerne werden sie auch als Turniermannschaft bezeichnet. Als ein solches Team hat sich jetzt die U16 des TV Baden bei der Nordwestdeutschen Meisterschaft präsentiert. Die Volleyballer machten während des zweitägigen Turniers in der Achimer Gymnasiumhalle einen echten Reifeprozess durch. Die Entwicklung mündete schließlich im Titelgewinn. Als neuer Nordwest-Meister geht es für das Team von Trainer Peter-Michael Sagajewski im Mai zur Deutschen Meisterschaft, die in diesem Jahr im hessischen Biedenkopf stattfindet.

Dem Coach war die Freude über den Triumph auch noch einen Tag nach dem Finale anzuhören. Dass sein Team in der Lage ist, weit zu kommen, wusste Sagajewski schon im Vorfeld. Schließlich lautete das ausgegebene Ziel Halbfinale. Dass sich die Titelkämpfe für den Zweitliga-Nachwuchs dann aber in solch eine positive Richtung entwickeln, damit hatte selbst der engagierte Trainer nicht gerechnet: „Die Jungs haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert – und das enorm.“ Vor dem Auftaktspiel gegen den USC Braunschweig habe er jedoch noch ein bisschen die Köpfe seiner jungen Spieler richten müssen, damit sie mit einem guten Teamgeist ins Turnier gehen, sagte Peter-Michael Sagajewski.

Lediglich zwei Satzverluste

Die Ansprache des Trainers fruchtete: Der TVB besiegte Braunschweig mit 2:1 und anschließend auch den TSV Giesen mit 2:0. Als Erster der Vorrundengruppe A zogen die Gastgeber in die Zwischenrunde ein. In dieser setzten die Sagajewski-Schützlinge ihren Siegeszug fort. „Zunächst mussten die Jungs gegen ihren Angstgegner Oldenburger TB antreten“, erzählte der TVB-Coach. Sein Team meisterte die Aufgabe mit Bravour – 2:0. Als zweiter Gegner warteten die Tecklenburger Land Volleys. „Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen, um im Halbfinale der SVG Lüneburg aus dem Weg zu gehen“, erklärte Sagajewski. Und wie schon einige Vorhaben zuvor, wurden auch dieses erreicht. Mit 2:1 gewann der TVB das spannende Match. Besonders der Tiebreak hatte es sich, der mit 19:17 an die Gastgeber ging. „Es gab wechselnde Matchbälle, doch meine Jungs haben in dieser Partie ihre spielerische Reife gezeigt“, lobte Sagajewski sein Team. „Das war ein richtiges Kampfspiel.“ Im Halbfinale hatte der TV Baden mit dem GfL Hannover keine Probleme. Im Schnelldurchgang siegte der TVB mit 2:0.

Das Minimalziel wurde somit bereits übertroffen. Im Finale stand Baden erneut dem Team aus dem Tecklenburger Land gegenüber. Und erneut setzte sich der Gastgeber durch – diesmal mit 2:0. Der Jubel beim Zweitliga-Nachwuchs kannte keine Grenzen. „Im Finale haben wir einen Start-Ziel-Sieg hingelegt“, erzählte der Coach. Wie verdient der Titelgewinn der Badener ist, zeigt auch die Statistik: Während des zweitägigen Turniers gab die Mannschaft um Peter-Michael Sagajewski nur zwei Sätze ab: „Unsere Gegner waren gut, aber wir waren noch besser.“

TV Baden: Milan Behrens, Niklas Burmeister, Bennet Decker, Patrick Elling, Lenny Geburzky, Eric Görn, Johann Hünecke, Ben Kernebeck, Laurenz Meyer, Tjark Nienstädt, Moritz Rosengart, Niklas Tödter, Ben Wehrkamp.