Tobias Naumann (Björn Hake)

Oberliga Nordsee Männer: Zwei Mannschaften müssen die Oberliga Nordsee nach dieser Saison definitiv verlassen. Je nachdem, was in der 3. Liga passiert, könnte es auch ein drittes Team erwischen. Die SG Achim/Baden könnte es in der Theorie noch treffen. Doch das Team hat es am drittletzten Spieltag selbst in der Hand, sich mit möglichen Abstiegs-Szenarien nicht mehr beschäftigen zu müssen: Ein Punkt im Heimspiel gegen die SG HC Bremen/Hastedt reicht dem Team von Trainer Tobias Naumann, damit es endgültig gerettet ist. Es fehlt den Achimern somit nur noch ein Schritt, um sich aller Sorgen zu entledigen. Die Hastedter belegen aktuell den drittletzten Rang, der in dieser Saison ein Relegationsplatz ist und zum Schleudersitz werden könnte. Doch den Bremern ist alles zuzutrauen. Am vergangenen Wochenende verlor das Team um Spielertrainer Marten Franke nur mit 23:24 gegen den Tabellenzweiten TV Bissendorf-Holte. „Hastedt ist immer unangenehm“, warnt Naumann vor dem kommenden Gegner. „Diesen letzten Schritt zum Klassenerhalt wollen wir jetzt aber unbedingt machen.“ Dass die Achimer den Klub aus der Hansestadt besiegen können, haben sie in der Hinrunde unter Beweis gestellt. In der Sporthalle am Jakobsberg triumphierte die Naumann-Sieben mit 26:21. Gegen eine Wiederholung hätte der Coach nichts einzuwenden. „Allerdings muss man bei Hastedt abwarten, ob die Jungs aus dem Jugend-Bundesligateam dabei sind“, sagt Naumann. Die A-Jugend des HC Bremen hat den Klassenerhalt seit vergangenem Wochenende sicher und könnte nun einige Spieler für den Oberliga-Kader abstellen. Naumann könne sich gut vorstellen, dass der Klub von Osterdeich auf diese Möglichkeit zurückgreift. „Denn Hastedt will die Liga unbedingt halten“, sagt Naumann, der nicht glaubt, dass der Druck auf sein Team zu groß sein wird. „Wenn zuletzt Spiele gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt anstanden, haben wir diese Aufgaben sehr gut erledigt.“

Anpfiff: Sonnabend um 19 Uhr in Achim