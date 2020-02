Fordert mehr Kommunikation und Emotionen von seinem Team auf dem Platz: Uphusens Trainer Achim Hollerieth. (Björn Hake)

Achim Hollerieth: Es ist ein kleiner, schnuckeliger Verein und die Leute sind mit viel Herzblut dabei. Das ist ein enormer Ansporn, mit denen zusammen das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Die Zusammenarbeit gerade mit Florian (Florian Warmer, Sportlicher Leiter, Anm. d. Red.) ist super. Ich habe mir ein Bild gemacht und nun haben wir die Mannschaft etwas umstrukturiert. Jetzt haben wir Glück gehabt, dass Florian den Kunstrasen in Stuhr organisieren konnte, so waren wir nicht an das Wetter gebunden. Das, was wir machen wollten, konnten wir gut durchziehen und die Jungs haben sehr gut mitgezogen.

Wir haben am 6. Januar mit dem Training angefangen – viermal die Woche Training plus je ein Test. Wir konnten viel machen. Das Entscheidende ist, so wie ich mir das vorstelle, das wir offensiv verteidigen, draufgehen. Das heißt, die Jungs müssen 90 Minuten Vollgas geben. Das heißt, wir mussten viel im konditionellen, fußball-spezifischen Bereich arbeiten. In vier Wochen kriegt man logischerweise nicht alles hin, aber die Jugs haben gut mitgezogen. Man sagt immer, dass man einen bestimmten Plan hat, wie man Fußball spielen möchte. Ich habe den Jungs gesagt, welches System ich mir vorstelle. Obwohl System auch überzogen ist, ob ich 4-3-3 oder 4-2-3-1 spiele, macht nicht den großen Unterschied. Wir haben schon gesagt, wie ich mir vorstelle, wie wir verteidigen, wo die Angriffslinie ist, das wir früh draufgehen, das wir versuchen, den Ball weg vom Tor zu halten. Das ist alles sehr laufintensiv. Aber man merkt von Spiel zu Spiel, dass die Jungs die Sicherheit bekommen. Sie wissen, wenn man einmal pennt, dann wird es schwierig. Das geht nur im Verbund, die Abstände müssen stimmen und es muss viel gesprochen werden. Das war auch ein Manko in der Hinrunde, das mir extrem aufgefallen ist. Es war viel zu leise auf dem Platz. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, wir haben den einen oder anderen Spieler dazubekommen, die auch viel auf dem Platz redet. Aber ich verlange noch mehr. Coachen auf dem Platz ist keine Kritik, sondern eine Hilfe.

Von wem ich sehr viel erwarte ist Pedro Güthermann auf der Außenbahn. Er ist jung hat aber enorme Qualitäten. Dann haben wir mit Apo (Abdullah Dogan, Anm. d. Red.) einen ballsicheren Spieler, einen richtig guten Fußballer. Das ist wichtig, weil wir es mal schaffen müssen, dass wir dem Ball nicht immer hinterherlaufen, sondern wir den Ball längere Zeit in unseren Reihen halten. Dann haben wir noch Zecke, Robert, Ole und Marius (Christian Ahlers-Ceglarek, Robert Littmann, Ole Laabs und Marius Winkelmann, Anm. d. Red.). Das ist die Achse, die man gerne hat. Gegen Werder II, vielleicht ist es subjektives Empfinden, war es schon deutlich lauter auf dem Platz und das ist ein gutes Zeichen. Wenn die Jungs sich untereinander coachen ist Leben drin. Die dürfen sich auch mal ärgern und freuen, du musst Emotionen auf dem Platz zeigen. Das gehört dazu.

Absolut, da waren Spiele dabei, da war überhaupt keine Emotion, egal ob gute oder schlechte. Das war immer so ein Trott und wenn man so einen Trott drin hat, dann bedeutet das Stillstand.

Ich hätte mir noch eine Alternative für die Innenverteidigung gewünscht, aber nicht auf Teufel komm raus. Es hätte einer sein müssen, der uns weiterhilft. Den haben wir nicht gekriegt, das ist aber nicht entscheidend. Es sind jetzt aktuell 22 Spieler. Wir haben fast jede Position doppelt besetzt. Das Schöne ist, – der eine Trainer freut sich darüber, der andere nicht – du musst am Wochenende unangenehme Entscheidungen treffen. Wenn alle fit sind, muss man vier Leuten sagen, dass sie überhaupt nicht dabei sind. Das kann dem Leistungsgedanken unter der Woche nur förderlich sein. Die Jungs müssen Gas geben, damit sie überhaupt im Kader stehen. In der Hinrunde war es ja so, dass ich froh sein musste, elf Spieler für die Auswärtsfahrten zu haben. Das darf natürlich nicht sein.

Er steht nur noch auf Stand-by. Ich glaube, er schreibt seine Bachelor-Arbeit. Er ist sicherlich ein sehr guter Spieler, aber er kann nur einmal trainieren und mal ist er am Wochenende da, mal nicht, das bringt dir als Trainer nichts. So macht es keinen Sinn. Das kam aber von seiner Seite.

Das war immer mal ein Gedankenspiel von mir, aber in der Hinrunde wollte ich nicht alles umschmeißen. Für mich müssen Innenverteidiger gute Fußballer sein, eigentlich die besten, damit man einen Spielfluss reinbekommt. Wenn nicht, dann hast du nur Bolzerei. Marius ist ein guter Fußballer, hat eine gewisse Ruhe am Ball, ist auch zweikampfstark. Er ist vielleicht nicht der Schnellste, aber das machen solche Spieler oft durch ihr Auge, ihre Erfahrung wett.

Marius Winkelmann (l.) ist eine "ernsthafte Option" als Innenverteidiger. Mathis Wellmann wird wohl an Winkelmanns Stelle auf der Sechs spielen. (Björn Hake)

Eine ganz ernsthafte Option (lacht). Vergleiche ich den Sechser und Innenverteidiger, dann ist die Sechs läuferisch anspruchsvoller. Klar macht Mathis mit seinen 19 Jahren noch den einen oder anderen Fehler und muss noch dazulernen, aber was er bisher angeboten hat gefällt mir sehr gut. Er kann laufen wie ein Berserker und macht trotz seines jungen Alters den Mund auf, was ich gut finde. Im Fußball gibt es keine jungen und alten Spieler, es gibt nur gute und schlechte. Das Alter ist für mich total unwichtig. Jetzt haben wir eine gute Mischung zwischen Erfahrenen und jungen Wilden. Die Älteren merken: Sie müssen Gas geben, um dabei zu sein. Und das tut uns gut.

Es ist gefährlich, wenn man sagt, die Qualität ist zu gut für den Abstiegskampf. Da gab es schon viele Mannschaften, egal in welcher Liga, die dann untenrum gekrabbelt sind. Da rauszukommen, ist verdammt schwer, da es irgendwann eine Kopfsache wird. Ich sage auch, dass die Qualität da ist, um die Klasse zu halten. Aber im Fußball macht der Kopf 90 Prozent aus. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass in der ganzen Saison niemals zwei Spiele in Folge gewonnen wurden. Dann sind wir bei der Selbstzufriedenheit. Wenn du anfängst, mit dir zufrieden zu sein, sobald du anfängst einen Schritt weniger zu machen, wird es schwierig. Wenn wir Vollgas geben und unsere leichten Fehler abstellen, dann können wir gegen jeden gewinnen. Wenn man nur ein, zwei Prozent, nachlässt, dann verliert man auch 0:3 gegen Tündern. Für mich ist das eine Kopf- und Einstellungssache.

Wir arbeiten intensiv daran. Ich sage es öfters und wir sind noch nicht ganz so weit, wie ich es möchte, aber wir sind auf einem guten Weg. Das kommt auch durch die jungen Spieler, die noch mehr Gas geben und dadurch merkt es auch der ein oder andere im Team. Zurücklehnen geht nicht mehr. Die Spieler denken, der Trainer stellt danach auf, wen er mag und wen nicht – so ein Bullshit. Die Spieler sind selber verantwortlich.

Als Trainer ist man immer etwas auf Distanz. Klar möchte man als Trainer, dass alle einen mögen, das wird man aber nie schaffen. Das interessiert mich auch nicht. Mir geht es um das Ganze. Ein Einzelner zählt für mich gar nichts, denn ein Einzelner kann im Mannschaftssport nichts erreichen. Wir können es nur als Team zusammen schaffen. Die Jungs sehen mich beim Training und beim Spiel, das reicht auch. Ich möchte gerne ein gutes Verhältnis haben, das ist auch ganz ordentlich und ich bin vom Typ her, wie ich im Achimer Kurier gelesen habe (lacht), auch ein anderer Typ. Die Ansprache ist eine andere. Fußball ist Männersport, da fallen auch mal untereinander Worte. Die sind aber nie persönlich. Ich beurteile einen Spieler immer nur sportlich. Der eine kann damit gut umgehen, der andere weniger, den muss man ein bisschen mehr streicheln. Aber Distanz muss als Trainer immer da sein.

Da ist gar nichts los (schmunzelt). Aber da bin ich noch Fußballer. Sobald der Ball rollt, vergesse ich, wer draußen steht. Als Spieler war das auch so, egal ob da 1000 oder 50 000 stehen, sobald es los geht, blende ich das aus. Egal, wer draußen steht, ob man auf Kunstrasen oder irgendeinem Parkplatz steht – dann sollte der Fokus nur auf das Gewinnen liegen.

Wir werden alles tun, damit wir am Ende über dem Strich stehen.

Das weiß ich noch nicht. Bis Sommer werde ich alles dransetzen, den Klassenerhalt zu schaffen.

Nein, das ist momentan auch nicht wichtig. Ich habe gesagt, egal wer im Winter anfragt, ich ziehe das bis zum Sommer durch. Ich halte mir da alles offen. Ich kann mir vorstellen, hier mal was aufzubauen. Es muss auch für den Verein das Ziel sein, nicht immer 15 Neue pro Saison zu holen, sondern irgendwann nur noch zwei, drei, vier, nicht mehr. Man braucht eine Entwicklung und sollte nicht immer wieder von vorne anfangen.

Ich bin komplett offen. Wir bauen in Buchholz und wollte etwas in der Umgebung, da ich gerade dort fest verankert bin. Danach, dann müsste es schon ein gut geführter Regionalligist sein, dass es sich lohnt, den Aufwand mit Umziehen zu betreiben. Aber wenn man in der Regionalliga ein paar Jahre gearbeitet hat, will man da auch wieder hin.

Kann gar nicht sein (lacht). Aber ich brauche ihm keine Tipps geben, ich sehe ja, wie er spielt und trainiert. Für mich ist er einer der besten Torhüter der Oberliga, dem brauche ich nicht großartig was sagen. Vielleicht muss ich mir den einen oder anderen Tipp von ihm holen, damit ich noch bei den Traditionsturnieren mithalten kann (schmunzelt).

Es sieht danach aus, das wir spielen. Irgendwann müssen wir eh gegen sie spielen. Hildesheim hat eine fantastische Vorbereitung gespielt. Aber ich kann es nicht hören, wenn man sagt, man hat nichts zu verlieren. Ich weiß nicht, wie die denken: 'Jetzt kommt Uphusen, verlieren 0:3 gegen Tündern, wir hauen in der Vorbereitung Regionalligisten weg.' Es muss erstmal gespielt werden. Klar ist, wir müssen 100 Prozent geben, 95 reichen nicht. Bis auf Rocky (Philipp-Bruno Rockahr, Anm. d. Red.), er nimmt noch Antibiotika, sind alle dabei und ich bin guter Dinge.

Zur Person

Achim Hollerieth (46)

ist seit Oktober 2019 Trainer des Fußball-Oberligisten TB Uphusen. Zuvor coachte der Ex-Profi (unter anderem Keeper beim VfB Stuttgart) drei Regionalligisten.