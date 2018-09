Sein Treffer hätte in Heeslingen eigentlich der Treffer des Tages sein sollen: Etelsens Stephan van Freeden. (Hake)

Sechs Spiele, 16 Punkte und Tabellenführung – so hatten es sich die Bezirksliga-Fußballer des TSV Etelsen vor dem Auswärtsauftritt beim Heeslinger SC II ausgemalt, und so wäre es beinahe auch gekommen. Doch eben nur beinahe. Der Landesliga-Absteiger musste in der Schlussphase noch das bittere Ausgleichstor der Oberliga-Reserve schlucken und grüßt nun mit 14 Punkten lediglich von Rang zwei des Klassements. Den Platz an der Spitze nimmt der FC Hambergen ein, der auch in seinem fünften Spiel siegreich war.

"Wir sind alle enttäuscht", bestätigte Gerd Buttgereit. Der Coach der Schlossparkkicker hatte einen guten Beginn seiner Truppe gesehen. "Ein sehr intensives Spiel, indem es richtig zur Sache ging. Wir haben überhaupt nichts zugelassen und sind verdient mit 1:0 in die Pause gegangen", berichtete Buttgereit. Diese Führung hatte Stephan van Freeden zu verantworten. Nach einem verlängerten Standard landete der Ball am zweiten Pfosten bei van Freeden – 1:0 für die Gäste (18.).

In Halbzeit zwei präsentierten beide Teams den Zuschauern nicht gerade die hohe Kunst des Fußballs, wie Gerd Buttgereit bestätigte. "In der zweiten Hälfte verflachte das Spiel, es lebte vom Kampf und langen Bällen, was aber spielerische Magerkost war", urteilte der TSV-Coach. Doch in puncto Chancen verzeichneten die Gastgeber weiterhin nichts – bis zur 82. Minute. "Nach langem Ball hat der erste Spieler den Ball bereits, zwei weitere kommen ihm zur Hilfe und dennoch verlieren sie gegen einen Gegenspieler den Ball", schilderte Buttgereit die entscheidende Szene. Anschließend wussten sich die Etelser nur mit einem Foul zu helfen. Der Freistoß rutschte durch die gesamte Defensive ins Netz und ließ verdutzte Schlossparkkicker zurück. "Wenn man den Anspruch einer Spitzenmannschaft hat, dann darf so etwas nicht passieren."