Emrullah Gülalan schoss die Etelser per Foulelfmeter in Führung. Diese sollte aber nicht bis zum Abpfiff halten. (Jonas Kako)

Beim Eröffnungsspiel des Schlossparkcups 2019 wurden durchaus Erinnerungen wach. Denn der TSV Etelsen trat zum ersten Spiel des Turniers gegen den TSV Bassen an. Diese Partie hatte es auch zum Abschluss der Saison 2018/2019 gegeben. Das war am Dienstagabend aber nicht die einzige Parallele in Etelsen: Das Spiel endete mit dem gleichen Resultat. Die Gastgeber unterlagen Bassen mit 1:2. Zur Pause hatte Etelsen noch mit 1:0 geführt.

Obwohl er mit seiner Mannschaft einen erfolgreichen Start in den Schlossparkcup hingelegt hatte, wollte Trainer Uwe Bischoff zunächst gar nicht gerne über den Sieg sprechen. Schließlich war es dann doch nur der erste Test am Anfang der Saisonvorbereitung. Erst am Montag hatte Bischoff sein Team zur ersten Trainingseinheit nach der Pause gebeten. „Mir war wichtig, dass wir guten Fußball spielen. Wir wollten uns gegen Etelsen nicht nur hinten reinstellen, sondern wollten mitspielen“, sagte Bischoff.

Das sollte seiner Elf auch gelingen. Allerdings erst nach dem Seitenwechsel. Die erste Halbzeit gehörte den Schlossparkkickern. Die erste Möglichkeit, die sich Etelsen bot, war gleich eine Topchance: In der zwölften Minute bekamen die Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen, den Emrullah Gülalan sicher verwandelte. Gleich in seinem ersten Spiel für die Etelser schoss der Neuzugang seinen Premierentreffer. Bis zum Ende der Halbzeit hatte das Team von Coach Nils Goerdel noch weitere gute Chancen, nutzte diese jedoch nicht.

Nach der Pause sollten die Gäste aus Bassen das Kommando übernehmen. Vor allem die Defensive der Etelser – Goerdel brachte in der Halbzeitpause nicht nur in der Defensive einige neue Spieler – stand nun nicht mehr so sicher: Das nahm die Bischoff-Elf dankend an. Luca D'Agostino nutzte eine Unkonzentriertheit in der Defensive der Gastgeber aus, um auf den vollkommen freistehenden Jonah Schnakenberg zu passen. Der wartete nicht lange und vollendete den Angriff mit dem Ausgleich. Beim zweiten Gegentreffer machte die Abwehr der Platzherren wieder keine gute Figur. Sie schaffte es nicht entscheidend zu klären, sodass Justin Hülsmann an den Ball kam. Er schoss auf das leere Tor, das Benjamin Skupin für eine kurze Zeit verlassen hatte und traf zum 2:1 für Bassen. Nils Goerdel nahm die Niederlage dann doch sportlich. Auch er hatte mit seinem Team zuvor erst einmal trainiert. Und es war eben nur der erste Test.

Am Mittwochabend standen sich der Landesligist Rotenburger SV und der FSV Langwedel-Völkersen gegenüber. Das Resultat stand bei Andruck noch nicht fest. Die vier weiteren Partien des Schlossparkcups werden am Freitag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr ausgetragen. Am späten Sonntagnachmittag soll der Turniersieger dann feststehen.