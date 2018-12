In der Regel betont Badens Trainer Fabio Bartolone auch nach Niederlagen immer wieder, wie sehr sich seine Mannschaft weiterentwickelt hätte. Jetzt war das zum ersten Mal nicht der Fall. (Björn Hake)

Lindow (Mark). Niederlagen muss jeder Sportler in seiner Laufbahn mal einstecken, manche mehr, manche weniger. Eine Niederlage steht stets für Scheitern. Und dennoch gibt es Unterschiede. So manch einer Niederlage kann noch etwas Positives abgewonnen werden. Entwicklung, Moral, Pech – solche Wörter bemühen die Sportler und Trainer in solchen Situationen. Bisher waren solche Wörter auch immer von Fabio Bartolone, dem Coach der Zweitliga-Volleyballer des TV Baden, zu vernehmen, auch nach Niederlagen. Doch nach der 0:3 (16:25, 21:25, 22:25)-Pleite beim SV Lindow-Gransee war das erstmals anders.

Das Problem: Zum Badener Auftritt passte keines der genannten Wörter, weder eine Entwicklung hatte der Coach beobachtet noch hätten seine Mannen Moral bewiesen. Ergo sei die Pleite absolut verdient gewesen. „Das war kein schönes Spiel von uns. Das ist das erste Mal, das ich unzufrieden mit der Leistung der Mannschaft bin“, übte Bartolone Kritik. Mehr als vier Stunden dauerte die längste Auswärtsfahrt der Saison, denn Lindow (Mark) liegt in Brandenburg. Nach gerade mal 73 Minuten konnten die Badener auch schon wieder die Rückfahrt antreten. Insbesondere der erste Satz war eine deutliche Angelegenheit. Nach gerade Mal 22 Minuten stand es 16:25 aus Sicht der Gäste. „Ich habe überhaupt nicht verstanden, was passiert ist“, zeigte sich Bartolone verwundert über die Leistung seiner Schützlinge. Baden fand überhaupt nicht ins Spiel und sah die Fälle schnell davonschwimmen. „Wir waren einfach zu labil“, sagte der Coach. Im zweiten und dritten Durchgang beobachtete Bartolone zwar eine Steigerung seiner Truppe, doch ein Satzgewinn sollte nicht herausspringen: „Dabei hatten wir sogar viele Chancen, die wir aber nicht nutzen. Auch die Stimmung in der Mannschaft war diesmal nicht gut.“ Zu guter Letzt wurden die Badener auch von einem der stärksten Teams der Liga empfangen. Durch den Heimsieg verbesserte sich der SV Lindow-Gransee nämlich vorerst auf Rang zwei.

Für die Badener hingegen rücken die Abstiegsränge nun wieder näher. Zwei Punkte trennen sie noch vom USC Braunschweig, der auf dem ersten Abstiegsplatz steht, am Sonntag aber auch noch beim FC Schüttorf 09 antreten wird. Bartolone hofft auf einen Sieg Schüttorfs, auch wenn der FC sich dadurch etwas absetzen sollte: „Mir ist es lieber, immer zwei Mannschaften unter uns zu haben.“

Die Pleite in Lindow (Mark) wollte Bartolone bei all der Kritik aber schnell abhaken und in die Schublade „Erfahrungen gesammelt“ stecken. „Wir dürfen halt keine Geschenke machen, in dieser Liga werden Fehler sehr hart bestraft. Aber wir gewinnen und verlieren auch zusammen.“ Nun gehe es im finalen Spiel des Jahres um Wiedergutmachung und darum, den heimischen Fans ein schönes Weihnachtsgeschenk mitzugeben. Doch die Aufgabe könnte am kommenden Wochenende kaum schwieriger sein, denn dann empfängt der TV Baden mit dem Moerser SC das nächste Spitzenteam. Doch auch mit so mancher Niederlage könnte Bartolone leben – das Wie entscheidet.