Wie fit ist TVO-Leistungsträgerin Jana Kokot? Diese Frage beschäftigt aktuell Oytens Trainer Jörg Leyens. (Björn Hake)

Oyten. Euphorie und Aufstieg – zwei Begriffe, die eng miteinander verwoben sind. Nicht umsonst wird oft von einer Aufstiegseuphorie gesprochen. Solch eine Stimmung herrscht momentan auch bei einem Handballteam aus dem Siegerland, genauer gesagt bei den Frauen des TVE Netphen. Der Klub hat sich in der Vorsaison unerwartet den Titel in der Oberliga Westfalen und somit das Aufstiegsrecht für die 3. Liga gesichert. Nachdem alle Rahmenbedingungen geschaffen worden waren, ist der TVE das Abenteuer angegangen – und zwar in der 3. Liga West. Mit Erfolg: Getragen von der Aufstiegseuphorie gelang im ersten Spiel auf Anhieb der erste Sieg. Der TV Aldekerk 07 wurde mit 24:19 bezwungen. Nun kommen die Frauen aus Netphen zum TV Oyten. Der TVO darf sich am Sonntag (Anpfiff um 17 Uhr) auf einen euphorischen Gast freuen.

Dass im Siegerland derzeit eine gute Stimmung herrscht, ist auch Oytens Trainer Jörg Leyens nicht entgangen. „Dass Netphen mit viel Euphorie in die Saison gestartet ist, ist auf jeden Fall so“, hat der Coach der „Vampires“ beobachtet. Allein aus diesem Grund werde seine Sieben den TVE in der Pestalozzihalle nicht unterschätzen. „Darüber hinaus hat der Gegner bei uns nichts zu verlieren“, findet Leyens. „Daher müssen wir die Sache mit voller Konzentration angehen.“

Hoffnung auf große Kulisse

Jörg Leyens hofft zudem, dass auch beim TV Oyten mit dem Beginn einer neuen Saison wieder mehr Euphorie herrschen wird. „Und ich denke schon, dass die Zuschauer neugierig sind, was bei uns passiert. Das hat auch das Testspiel gegen die Nationalmannschaft der USA gezeigt“, erinnert der Trainer an die Partie im Juli. Zu dieser Begegnung waren mehr als 300 Zuschauer in die Pesatlozzihalle gekommen. „Und die wollten ja nicht nur alle die USA, sondern auch uns sehen“, sagt Leyens. Er hofft bei seinem ersten Heimspiel auf der TVO-Bank auf eine ähnliche große Kulisse. „Die Mannschaft auf dem Feld braucht diese Unterschätzung – und zwar nicht nur von unserer Bank aus, sondern eben auch von der Tribüne.“

Eine gute Unterstützung von der Bank aus habe es bereits in der Vorwoche beim Auswärtsspiel in Solingen gegeben, das der TVO mit 23:25 verlor. „Was da von den Einwechselspielerinnen kam, war für mich schon beeindruckend“, freut sich Leyens auch eine knappe Woche später über die gute Stimmung. Doch nicht nur diese habe gepasst, auch mit der sportlichen Leistung war der Nachfolger von Sebastian Kohls größtenteils einverstanden. „Diesen Schwung müssen wir ins Spiel gegen Netphen mitnehmen“, fordert Jörg Leyens. „Mein Team hat definitiv das Potenzial, um Netphen zu schlagen.“

Ein Auge müsse seine Abwehr unter anderem auf Franziska Haupt werfen. Die Rückraumrechte gehörte zu den gefährlichsten Angriffsspielerinnen der Gäste. „Sie ist eine starke Handballerin, aber man darf nicht vergessen, dass Franziska Haupt für Netphen nicht alleine unterwegs ist“, sagt Leyens. Er verfügt selbst auch über Spielerinnen, die eine Partie entscheiden können. Zu dieser Riege zählt Kreisläuferin Jana Kokot. Sie ist aber wegen eines grippalen Effekts noch nicht bei 100 Prozent. „Wir müssen sehen, ob und inwieweit Jana am Sonntag spielen kann“, setzt Leyens ein kleines Fragezeichen bei seiner Leistungsträgerin, die alleine aufgrund ihrer kämpferischen Qualitäten wichtig für das Team ist.