Gemeinsam wollen sie den "letzten Kampf" der Saison angehen und doch noch die Klasse halten: die Volleyballer des TV Baden. (Björn Hake)

Baden. Wie motiviert man seinen Gegner? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Methode ist, den Kontrahenten zu provozieren. Und genau das hat der Moerser SC auf der offiziellen Internetseite der Volleyball-Bundesliga (VBL) getan: Der MSC empfängt am Sonnabend (Anpfiff: 19.30 Uhr) den TV Baden zum letzten Spieltag in der 2. Bundesliga Nord. Die Badener kämpfen in dieser Partie ums Überleben im Unterhaus. Derzeit stehen sie auf einem Abstiegsplatz. Doch der Gegner hat den Zweitliga-Neuling mit ein paar Worten im Internet durchaus eine Portion Motivation verpasst.

In der Liga ist es Usus, dass die gastgebenden Mannschaften auf der Internetseite der VBL einen Text als Ankündigung zu ihrem nächsten Heimspiel verfassen. Das hat der Moerser SC nun auch vor seiner Partie gegen den TV Baden gemacht. Eine kleine Passage sorgte beim TVB jedoch für Verwunderung. „In mehreren Fällen gab es in Baden Unsportlichkeiten, Team und Fans genießen in der Liga nicht die meisten Sympathien“, schreibt der ehemalige Deutsche Meister und Europapokalsieger in dem Text, der am 11. April auf der VBL-Seite veröffentlicht wurde. Es sind Worte, die man in Baden nicht gerade mit Freude vernommen hat. Doch man will versuchen, sie zu seinem Vorteil und als Motivation zu nutzen, kündigt TVB-Manager Peter-Michael Sagajewski an: „Wir werden uns dadurch nicht provozieren lassen. Aber wir gehen sicherlich noch zusammengeschweißter ins Spiel.“

Doch auch ohne das Extra an Motivation ist der Siegeswille beim TV Baden riesig. Das muss er auch sein. Denn das Team muss gewinnen und zudem zwei Punkte mehr holen als der USC Braunschweig. Der Klub aus der Löwenstadt ist Badens einzig verbliebener Kontrahent im Abstiegskampf. Neben dem DJK Delbrück wird entweder Baden oder Braunschweig den sportlichen Klassenerhalt verpassen. Holen die Badener in Moers einen Zähler, darf der USC in seinem Auswärtsspiel – der Drittletzte spielt zeitgleich beim neuen Meister CV Mitteldeutschland – ruhig einen Punkt holen. Setzt sich Baden beim MSC im Tiebreak durch – wofür es zwei Punkte gibt – muss Braunschweig leer ausgehen. Sollte Braunschweig aber eine Sensation gelingen und in Leuna gewinnen, kann der TV Baden machen was er will. In diesem Fall würde er auf einem Abstiegsplatz ins Ziel einlaufen.Der Weg zum Klassenerhalt ist ein schwieriger. Dem sind sich im Badener Lager alle Beteiligten bewusst. Doch der Glaube daran, es schaffen zu können, ist groß. Schließlich steht das Team von Trainer Fabio Bartolone nicht zum ersten Mal in dieser Saison mit dem Rücken zur Wand. „Braunschweig war uns im Laufe der Saison schon mal um mehrere Punkte enteilt“, erinnert sich Sagajewski. „Und auch in dieser schwierigen Situation hat sich das Team bravourös verhalten. Wenn wir dann doch absteigen, ist es leider so.“ Für die 2. Liga wolle man dennoch melden, falls ein Platz in der Klasse frei werden sollte. „Doch so wollen wir unser Ziel eigentlich nicht erreichen“, unterstreicht Sagajewski, dass der TV Baden den Klassenerhalt auf dem sportlichen Weg erreichen will.

Und auch der Mann, der die sportliche Verantwortung trägt, traut seinem Team zu, dass es am Sonnabend seinen Teil erfüllt, um den Schritt aus der Abstiegszone zu machen. „Moers ist natürlich ein starker Gegner“, sagt Fabio Bartolone über den Tabellenfünften. „Die haben viele große Spieler in ihren Reihen. Aber auf solche Teams sind wir in dieser Saison oft getroffen.“

Den Text, den Moers auf der VBL-Seite veröffentlicht hat, möchte auch der Coach nicht als Provokation ansehen, sondern als Motivation für sein Ensemble. „Ein harmonisches Klima erwarte ich aber nicht.“

Die Stimmung sei aber ohnehin positiv. „Wichtig wird sein, dass wir ruhig spielen“, sagt Bartolone. Zudem müsse man den eigenen Stärken Vertrauen. Eine Stärke der Badener ist, dass sie sich in dieser Saison schon mehrmals in fünf Sätzen durchgesetzt haben – unter anderem gegen Moers im Hinspiel. „Das zeigt den guten Charakter meines Teams. Wir können unheimlich stolz auf das sein, was wir erreicht haben. Auch wenn es mit dem Klassenerhalt nicht klappt, haben wir eine tolle Saison gespielt“, betont Bartolone, der aber an den Abstieg keinen Gedanken verschwenden will: „Noch wartet ein letzter Kampf auf uns.“

Doch nicht nur die Rahmenbedingungen sorgen für Ansporn beim TVB. Einen Grund, alles für den Sieg zu geben, gibt es darüber hinaus noch: Badens Diagonalspieler Ole Seuberlich wird am Sonntag 25 Jahre alt. Und mit dem Klassenerhalt in der Tasche ließe es sich auf der Rückfahrt gen Norden noch besser in diesen Geburtstag hineinfeiern.